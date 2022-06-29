Meteoroloji Uzmanı Adil Tek: Sele karşı baraj yapalım

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, son yıllarda yaşanan sellerin sebebini Yeni Şafak’a değerlendirdi. Artan yağışların iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu belirten Tek, “Yeryüzündeki ısı, enerji birikimine sebebiyet veriyor. Suyun yeryüzündeki döngüsü hızlanıyor. Bir gazın sıcaklığını arttırırsanız, moleküler hızı da artar. Sıcak hava dalgalarının artması ile orman yangınları ortaya çıkıyor. Orman yangınlarının sebebi de nemin düşük olması. Güneyde bunlar olurken, kuzeyde de denizin ısınması ve havanın hafif soğumasıyla yağışların sıklığı artıyor” dedi.

Sağanak yağışlara önümüzdeki günlerde sıkça rastlayacağımızı kaydeden Tek, önlem alınması gerektiğini vurguladı: “Sellerin ileriye dönük fayda sağlaması için baraj yapılması gerekiyor. Biriktirme haznelerinin çoğaltılması gerekiyor. Hem seli önleme, hem kuraklık açısından bu barajlar çok önemli. Özellikle Batı Karadeniz’de kontrollü barajlar yapılması gerekiyor. Olası sele karşı dere kenarlarına konut yapılmamalı. Hem altyapı hem imar planları buna göre yapılmalı.”

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