Hayat Meteoroloji Uzmanı Adil Tek Sele karşı baraj yapalım
AKTÜEL

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek: Sele karşı baraj yapalım

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, son yıllarda yaşanan sellerin sebebini Yeni Şafak’a değerlendirdi. Sağanak yağışlara önümüzdeki günlerde sıkça rastlayacağımızı kaydeden Tek, önlem alınması gerektiğini vurgulayarak: “Sellerin ileriye dönük fayda sağlaması için baraj yapılması gerekiyor." diye konuştu

Abone Ol Google News
Rabia Şenol Yeni Şafak
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek: Sele karşı baraj yapalım
Adil Tek

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, son yıllarda yaşanan sellerin sebebini Yeni Şafak’a değerlendirdi. Artan yağışların iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu belirten Tek, “Yeryüzündeki ısı, enerji birikimine sebebiyet veriyor. Suyun yeryüzündeki döngüsü hızlanıyor. Bir gazın sıcaklığını arttırırsanız, moleküler hızı da artar. Sıcak hava dalgalarının artması ile orman yangınları ortaya çıkıyor. Orman yangınlarının sebebi de nemin düşük olması. Güneyde bunlar olurken, kuzeyde de denizin ısınması ve havanın hafif soğumasıyla yağışların sıklığı artıyor” dedi.

Sağanak yağışlara önümüzdeki günlerde sıkça rastlayacağımızı kaydeden Tek, önlem alınması gerektiğini vurguladı: “Sellerin ileriye dönük fayda sağlaması için baraj yapılması gerekiyor. Biriktirme haznelerinin çoğaltılması gerekiyor. Hem seli önleme, hem kuraklık açısından bu barajlar çok önemli. Özellikle Batı Karadeniz’de kontrollü barajlar yapılması gerekiyor. Olası sele karşı dere kenarlarına konut yapılmamalı. Hem altyapı hem imar planları buna göre yapılmalı.”

Uzmanlar uyardı: İklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesi yükselecek
HAYAT
Uzmanlar uyardı: İklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesi yükselecek
Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​Adana'da otomobil servis aracına çarptı.
Bodrumda vahşi cinayet

Bodrum'da vahşi cinayet

​Kum dolu çuvalın içinden erkek cesedi çıktı.
Dört teröristetkisiz hale getirildi

Dört terörist
etkisiz hale getirildi

​Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında tespit edildi.
Beş ev tedbir<br>amaçlı boşaltıldı

Beş ev tedbir
amaçlı boşaltıldı

Sağanak sonrası ​Osmancık'ta korkutan gelişme.
Yüz yüze görüşecekler

Yüz yüze görüşecekler

​Beyaz Saray detayları açıkladı.

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Zam beklentisi yüzde 10-30 arası.

​Türkiye isim hakkını aldı Atina karıştı.

​Kamuyu zarara uğratan suç örgütlerine "Demir Yumruk" operasyonu.

​Yunanistan insanlık suçuna zorla ortak ediyor.

​Atama yapılacak branşlarda ağırlık okul öncesi olacak.

​Papa Franciscus'tan annelere çağrı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildiri imzaladı.

​Cezaevindeki örgüt mensupları koğuşlarda bile isteye Kovid-19 virüsü yaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.