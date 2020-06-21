Meteorolojiden üç ile "kuvvetli sağanak" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

FOTOĞRAF 13 Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Yağışın etkili olduğu Yazıpınar Bölgesinde su basan evler olduğu görüldü. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Yağışın etkili olduğu Yazıpınar Bölgesinde su basan evler olduğu görüldü. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Yağışın etkili olduğu Yazıpınar Bölgesinde su basan evler olduğu görüldü. Eskişehir'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sırasında kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Eskişehir'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sırasında kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Eskişehir'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sırasında kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşımda aksama meydana geldi. Kentte etkisini gösteren yağış sebebiyle caddelerde su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde de oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşımda aksama meydana geldi. Kentte etkisini gösteren yağış sebebiyle caddelerde su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde de oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşımda aksama meydana geldi. Kentte etkisini gösteren yağış sebebiyle caddelerde su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde de oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşımda aksama meydana geldi. Kentte etkisini gösteren yağış sebebiyle caddelerde su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde de oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kırklareli'nde etkili olan şiddet yağış, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, bazı köyler ile Üsküp beldesinde ekili alanlara zarar verdi. Kırklareli'nde etkili olan şiddet yağış, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, bazı köyler ile Üsküp beldesinde ekili alanlara zarar verdi. Kırklareli'nde etkili olan şiddet yağış, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, bazı köyler ile Üsküp beldesinde ekili alanlara zarar verdi. Türkiye yağışa teslim oldu: Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi Ülkenin dört bir yanında etkili olan şiddetli sağanak sonucu su baskınları meydana geldi. Yağışın etkili olduğu bölgelerde birçok iş yeri ve tarım arazileri zarar gördü. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Meteoroloji'den uyarı: Türkiye'nin tamamında kuvvetli sağanak var

Öte yandan öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.