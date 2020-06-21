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Hayat Meteorolojiden üç ile "kuvvetli sağanak" uyarısı
AKTÜEL

Meteorolojiden üç ile "kuvvetli sağanak" uyarısı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye yağışa teslim oldu: Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
FOTOĞRAF 13
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Yağışın etkili olduğu Yazıpınar Bölgesinde su basan evler olduğu görüldü.
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Yağışın etkili olduğu Yazıpınar Bölgesinde su basan evler olduğu görüldü.
Title
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Yağışın etkili olduğu Yazıpınar Bölgesinde su basan evler olduğu görüldü.
Title
Eskişehir'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sırasında kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Title
Eskişehir'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sırasında kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Title
Eskişehir'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sırasında kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Title
Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşımda aksama meydana geldi. Kentte etkisini gösteren yağış sebebiyle caddelerde su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde de oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Title
Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşımda aksama meydana geldi. Kentte etkisini gösteren yağış sebebiyle caddelerde su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde de oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Title
Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşımda aksama meydana geldi. Kentte etkisini gösteren yağış sebebiyle caddelerde su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde de oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Title
Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşımda aksama meydana geldi. Kentte etkisini gösteren yağış sebebiyle caddelerde su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde de oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Title
Kırklareli'nde etkili olan şiddet yağış, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, bazı köyler ile Üsküp beldesinde ekili alanlara zarar verdi.
Title
Kırklareli'nde etkili olan şiddet yağış, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, bazı köyler ile Üsküp beldesinde ekili alanlara zarar verdi.
Title
Kırklareli'nde etkili olan şiddet yağış, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, bazı köyler ile Üsküp beldesinde ekili alanlara zarar verdi.
Türkiye yağışa teslim oldu: Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ülkenin dört bir yanında etkili olan şiddetli sağanak sonucu su baskınları meydana geldi. Yağışın etkili olduğu bölgelerde birçok iş yeri ve tarım arazileri zarar gördü.

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye'nin tamamında kuvvetli sağanak var
GÜNDEM
Meteoroloji'den uyarı: Türkiye'nin tamamında kuvvetli sağanak var

  • Öte yandan öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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