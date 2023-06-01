Milli Görüş'ün önde gelen ismi Hasan Damar vefat etti: Erbakan Hoca'nın dava arkadaşıydı

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nın kurucusu Hasan Damar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Damar'ın vefatına ilişkin ilk açıklama Dr. Yusuf Zeynelabidin Eğitim ve Gençlik Derneği'nden yapıldı. Açıklamada, "Derneğimizin Onursal Başkanı değerli büyüğümüz ve dava insanı Hasan Damar ağabeyimiz Hakkın rahmetine kavuştu. Cenabı Allah rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin. İslam Alemi’nin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Derneğimizin Onursal Başkanı değerli büyüğümüz ve dava insanı Hasan Damar ağabeyimiz Hakkın rahmetine kavuştu.

Cenabı Allah rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin. İslam Alemi’nin başı sağ olsun. pic.twitter.com/kp58qlbKjw — Dr. Yusuf Zeynelabidin Eğitim ve Gençlik Derneği (@yzagopder) June 1, 2023

Seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istemişti

Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, yayınladığı videoyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi. "Bütün dava kardeşlerimi destek vermeye davet ediyorum." diyen Damar, "Devlet elimizden giderse bir daha bizim devlet kurma şansımız olmayabilir. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.









"Kimse beni kullanmadı, kullanamaz da"

Damar'ın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yaptığı açıklamalar şöyle:

"Muhterem dava kardeşlerim. Türkiye'de seçim ikinci tura kaldı. Birinci turda da ifade ettiğim gibi şimdi de cumhurbaşkanına destek vermemiz lazım. Bütün dava kardeşlerime onlara destek vermeye davet ediyorum.





Yıllarca birlikte çalıştığımız dava arkadaşlarımız beni acımasızca eleştirdi. Hatta bazıları o kadar ileriye gitti ki, 'aklın yerinde değildir.'' dediler. Allah'a hamdolsun 50 senedir bu davanın içindeyim hiç kimse beni kullanamadı, kullanamaz da. Benim gayem Allah'ın rızasıdır. Ama bazı geri zekalı arkadaşlar 'Söz onun değildir, yazı onun değildir' diyorlar. Benim aklım, fikrim yerinde.















