Milyonlar 'Vahdet ve Kurtuluş' için bir arada

Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın düzenlediği Mevlid-i Nebi etkinlikleri, 20. yılında milyonları “Vahdet ve Kurtuluş” teması etrafında buluşturuyor. Türkiye genelinde haftalardır süren programlar, 26 Nisan’da İstanbul, Van ve Adana’da eş zamanlı yapılacak büyük finallerle tamamlanacak. Vakıf, İslam dünyasındaki acılara karşı birlik çağrısı yaparak tüm halkı bu buluşmaya davet ediyor.
Hiçbir siyasi hedef ve maddi çıkar gözetmeksizin sürdürülen etkinliklerin bu yılki teması, İslam coğrafyasında yaşanan acılara bir reçete olarak sunulan “Vahdet ve Kurtuluş” olarak belirlendi. İlk kez 2006 yılında Peygamber Efendimiz’e yönelik yapılan hadsizliklere karşı bir tepki olarak “Peygambere Saygı Mitingi” adıyla başlayan süreç, bugün Türkiye’nin dört bir yanını saran devasa bir organizasyona dönüşmüş durumda.
BİRLİK MESAJI PAYLAŞILACAK
Vakıf yetkilileri, 20 yıldır aralıksız sürdürülen bu etkinliklerle Hz. Muhammed’in (s.a.v) eşsiz ahlakını halka arz etmeyi ve yaşatmayı hedeflediklerini belirtiyor. ‘Hz. Peygamberin ahlakını yaşama ve yaşatma!’ mottosuyla faaliyet gösteren vakıf, bu yılki etkinliğinde İslam coğrafyasında yaşanan soykırım ve vahşete karşı İslam dünyasını birlik ve beraberliğe davet ediyor. Bu yıl 12 Nisan’daki etkinlikle start veren Peygamber Sevdalıları 19 Nisan’da Diyarbakır’da coşkulu bir kalabalığa hitap ederken son olarak 26 Nisan günü üç büyükşehirde yapacağı final ile tamamlayacak.
3 İLDE EŞ ZAMANLI ETKİNLİKLERLE FİNAL
2 Nisan’da start alan ve 19 Nisan’da Diyarbakır’da muazzam bir kalabalıkla devam eden etkinlik takvimi, 26 Nisan’da yapılacak büyük finallerle sona erecek. 26 Nisan 2026 Pazar günü İstanbul Bağcılar Meydanı, Van ve Adana’da aynı saatlerde gerçekleştirilecek programlarla Mevlid-i Nebi coşkusu zirveye taşınacak. İstanbul’daki etkinlik için tanıtım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten vakıf yetkilileri, özel davet ve ziyaretlerle tüm halkı bu manevi şölene davet ediyor. Etkinlik alanına yoğun bir teveccüh beklediklerini ifade eden yetkililer, tüm Peygamber aşıklarını Bağcılar Meydanı’ndaki buluşmaya beklediklerini yineledi.