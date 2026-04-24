Milyonlar 'Vahdet ve Kurtuluş' için bir arada

Hiçbir siyasi hedef ve maddi çıkar gözetmeksizin sürdürülen etkinliklerin bu yılki teması, İslam coğrafyasında yaşanan acılara bir reçete olarak sunulan “Vahdet ve Kurtuluş” olarak belirlendi. İlk kez 2006 yılında Peygamber Efendimiz’e yönelik yapılan hadsizliklere karşı bir tepki olarak “Peygambere Saygı Mitingi” adıyla başlayan süreç, bugün Türkiye’nin dört bir yanını saran devasa bir organizasyona dönüşmüş durumda.

BİRLİK MESAJI PAYLAŞILACAK

Vakıf yetkilileri, 20 yıldır aralıksız sürdürülen bu etkinliklerle Hz. Muhammed’in (s.a.v) eşsiz ahlakını halka arz etmeyi ve yaşatmayı hedeflediklerini belirtiyor. ‘Hz. Peygamberin ahlakını yaşama ve yaşatma!’ mottosuyla faaliyet gösteren vakıf, bu yılki etkinliğinde İslam coğrafyasında yaşanan soykırım ve vahşete karşı İslam dünyasını birlik ve beraberliğe davet ediyor. Bu yıl 12 Nisan’daki etkinlikle start veren Peygamber Sevdalıları 19 Nisan’da Diyarbakır’da coşkulu bir kalabalığa hitap ederken son olarak 26 Nisan günü üç büyükşehirde yapacağı final ile tamamlayacak.

3 İLDE EŞ ZAMANLI ETKİNLİKLERLE FİNAL