‘Misafir Anne’likle güvenli doğum

Türkiye’de olumsuz hava koşulları ve ulaşım zorlukları nedeniyle hastaneye erişimi zor olan anne adayları için başlatılan Misafir Anne uygulaması, binlerce kadına güvenli doğum imkânı sundu. Sağlık Bakanlığı tarafından geçen sene hayata geçirilen program kapsamında, doğum riski taşıyan veya sağlık kuruluşuna zamanında ulaşamayacak durumda olan 8 bin 245 anne adayı tespit edilerek misafirhanelerde konaklatıldı ve doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri sağlandı.