‘Misafir Anne’likle güvenli doğum

Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı Misafir Anne uygulaması, olumsuz hava ve ulaşım şartları nedeniyle hastaneye erişimi zor olan anne adaylarına güvenli doğum imkânı sundu. 8 bin 245 anne adayı, doğum öncesinde misafirhanelerde ağırlanarak güvenli doğum yapmaları sağlandı. Yetkililer programın, anne ve bebek ölümlerini azaltmada etkili olduğunu söyledi.
Türkiye’de olumsuz hava koşulları ve ulaşım zorlukları nedeniyle hastaneye erişimi zor olan anne adayları için başlatılan Misafir Anne uygulaması, binlerce kadına güvenli doğum imkânı sundu. Sağlık Bakanlığı tarafından geçen sene hayata geçirilen program kapsamında, doğum riski taşıyan veya sağlık kuruluşuna zamanında ulaşamayacak durumda olan 8 bin 245 anne adayı tespit edilerek misafirhanelerde konaklatıldı ve doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri sağlandı.
ANNE VE BEBEK ÖLÜMLERİNİ AZALTTI
Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan anne adaylarının sağlık hizmetlerine erişimini artırmayı hedefleyen uygulama, gebelerin düzenli olarak takip edilmesini, doğum zamanları yaklaştığında güvenli merkezlere nakledilmelerini ve doğumlarını hastanede gerçekleştirmelerini sağlıyor. Program çerçevesinde, doğum sonrası anne ve bebeklerin sağlık durumları uygun hale gelene kadar misafir edilmeleri ve ardından güvenli bir şekilde evlerine ulaştırılmaları sağlanıyor. Yetkililer, Misafir Anne programının anne ve bebek ölümlerini önemli ölçüde azalttığını belirterek, uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurguladı.