Beyin haritalama ile net tanı

HER HASTAYA UYGULANABİLİR

Bu testlerin her psikiyatrik hasta grubuna uygulanabildiğini anlatan Yüksek, “QEEG ve CNS testleri, zihinsel işlevleri yerinde olan, işlem sırasında kooperasyon sağlayabilen her bireye uygulanabilir. Ancak çok ajite, agresif ya da ağır bilişsel geriliği olan kişilerde testin geçerliliği düşebilir. Bu yüzden her hastaya rutin olarak uygulanmaz, hekimin değerlendirmesi sonucu gerekli görülürse yapılır” ifadelerini kullandı.