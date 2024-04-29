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Hayat

Mısırlı Rock grubundan Gazze şarkısı

Türkiye’de ilk konserini veren Cairokee’nin dünyada tanınan bir grup olduğunu söyleyen organizatör Muhannad Mahfouz, iki aydır konser için çalıştıklarını ifade etti.

04:00 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:46 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mısırlı rock müzik grubu Cairokee, İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Türkiye’de ilk konserini veren Cairokee’nin dünyada tanınan bir grup olduğunu söyleyen organizatör Muhannad Mahfouz, iki aydır konser için çalıştıklarını ifade etti. Mahfouz, “Grup, dünyada çeşitli konserler yapmasına rağmen Türkiye’de hiç konser vermemişti. Arap dünyasında ve Türk dünyasında sevilen bir grup. Bu sebeple Türkiye’yi seçtik. Grup Türkiye’ye gelmekten çok mutlu” dedi. Grup konserde Gazze için besteledikleri “Telk Qadeya” adlı parçayı da seslendirdi.



#Konser
#Gazze
#Aktüel
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