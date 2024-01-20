MİT gizli silahlarını sergiledi

Serginin küratörü Zihni Tümer, serginin bölümlerine ilişkin şunları anlattı: “Vatan, bu topraklarda istihbarat geçmişini 1000 yıl kadar geriye götürebileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Gelenek ise tarihimiz, hafızamız, bütün bilgilerimizin derlendiği bir nokta. Gelecek bölümü ise çocuklarımıza neler anlatabileceğimizle alakalı. Çünkü kurumun genel misyonlarından bir tanesi müreffeh bir ülke ve vatana giden yolda emniyet ve müdafaa faaliyetleridir. Bütün bunları bir araya getirdik. Gurur bölümünde ise Türkiye’nin küresel ölçekte oyun bozucu ve oyun kurucu olmasını gösterdik. Son dönemde MİT’in bu noktada nelere aracı olduğu noktasındaki bir bölümü sunduk.” Tümer, Arabistanlı Lawrence’ın, Anadolu’dan geçisi sırasında elde edilen takip evraklarının da sergide yer aldığını söyledi. Yine İngiliz istihbarat ajanının kullandığı motor da sergide bulunuyor. Kuş ayakları, taşlar, tuğlalar ve türlü göze batmayan kravatlar ve ses kayıt gibi şifreli şeyler, telsiz basküller gibi alışılmış formun dışında saklanabilecek, gizlenebilecek bilgi ve görseli taşıyabilmeye yarayan birçok nesne de sergilenen eşyalar arasında yer alıyor.