MİT gizli silahlarını sergiledi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 97’nci kuruluş yılı nedeniyle, ‘Temas İstanbul’ sergisi Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde açıldı. Türk İstihbarat tarihinde farklı dönemlerine ait belgeler ve ekipmanların bulunduğu sergide ‘Vatan’, ‘Gelenek’, ‘Gelecek’ ve ‘Gurur’ başlıklı dört farklı bölüm bulunuyor. Sergi 11 Şubat’a kadar gezilebilecek.
OPERASYONDA KULLANILAN OBJELER SERGİLENDİ
Serginin küratörü Zihni Tümer, serginin bölümlerine ilişkin şunları anlattı: “Vatan, bu topraklarda istihbarat geçmişini 1000 yıl kadar geriye götürebileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Gelenek ise tarihimiz, hafızamız, bütün bilgilerimizin derlendiği bir nokta. Gelecek bölümü ise çocuklarımıza neler anlatabileceğimizle alakalı. Çünkü kurumun genel misyonlarından bir tanesi müreffeh bir ülke ve vatana giden yolda emniyet ve müdafaa faaliyetleridir. Bütün bunları bir araya getirdik. Gurur bölümünde ise Türkiye’nin küresel ölçekte oyun bozucu ve oyun kurucu olmasını gösterdik. Son dönemde MİT’in bu noktada nelere aracı olduğu noktasındaki bir bölümü sunduk.” Tümer, Arabistanlı Lawrence’ın, Anadolu’dan geçisi sırasında elde edilen takip evraklarının da sergide yer aldığını söyledi. Yine İngiliz istihbarat ajanının kullandığı motor da sergide bulunuyor. Kuş ayakları, taşlar, tuğlalar ve türlü göze batmayan kravatlar ve ses kayıt gibi şifreli şeyler, telsiz basküller gibi alışılmış formun dışında saklanabilecek, gizlenebilecek bilgi ve görseli taşıyabilmeye yarayan birçok nesne de sergilenen eşyalar arasında yer alıyor.
Ülkemizin isimsiz kahramanları
Sergiyi ziyaret edenlerden Gülnur Ertürk, “Türkiye Cumhuriyetimizin istihbarat servisini çok merak ederdim buraya gelip ziyaret ettikten sonra onlara karşı hayranlığım arttı. Ülkemizi her alanda çok hassas bir şekilde savunan bu vatan evlatları hepsi birer isimsiz kahramandır” ifadelerini kullandı. Talat Can Beldek ise “Sergiyi ziyaret ettikten sonra ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu fark ettim. O kadar titiz ve hassas operasyonlar gerçekleştirilmiş ki MİT personellerine bir kez daha hayranlığım arttı. Ülkeme ve vatanıma yönelik hizmet şuurum bu sergiyle beraber güçlendi. Normalde bedelli askerlik yapmayı düşünüyordum ama şu an itibariyle vatani görevimi uzun dönem olarak yerine getirmeye karar verdim” şeklinde konuştu.