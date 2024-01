MİT gizli silahlarını sergiledi

Sergiyi ziyaret edenlerden Gülnur Ertürk, “Türkiye Cumhuriyetimizin istihbarat servisini çok merak ederdim buraya gelip ziyaret ettikten sonra onlara karşı hayranlığım arttı. Ülkemizi her alanda çok hassas bir şekilde savunan bu vatan evlatları hepsi birer isimsiz kahramandır” ifadelerini kullandı. Talat Can Beldek ise “Sergiyi ziyaret ettikten sonra ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu fark ettim. O kadar titiz ve hassas operasyonlar gerçekleştirilmiş ki MİT personellerine bir kez daha hayranlığım arttı. Ülkeme ve vatanıma yönelik hizmet şuurum bu sergiyle beraber güçlendi. Normalde bedelli askerlik yapmayı düşünüyordum ama şu an itibariyle vatani görevimi uzun dönem olarak yerine getirmeye karar verdim” şeklinde konuştu.