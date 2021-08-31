Hayat Müge Anlıya Devlet Bahçeli şoku Gönderdiği mesajı canlı yayında okudu
AKTÜEL

Müge Anlı’ya Devlet Bahçeli şoku: Gönderdiği mesajı canlı yayında okudu

Yeni yayın döneminin başlamasıyla tebrik alan sunucu Müge Anlı, canlı yayında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını okudu. şaşkınlığını gizleyemeyen Anlı, MHP liderine teşekkür etti.

Haber Merkezi Diğer
Müge Anlı’ya Devlet Bahçeli şoku: Gönderdiği mesajı canlı yayında okudu
Arşiv

Türkiye'deki çeşitli aile meselelerini programında yayınlayan Müge Anlı'nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla tekrar başladı. Programın yeni yayın döneminde, sunucu Müge Anlı'ya tebrik çiçekleri ve mesajları geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli de sunucu Müge Anlı'yı tebrik etti.

"DEVLET BAHÇELİ'DEN BİR MESAJ GELDİ"

Yayın sırasında Bahçeli'den gelen mesajı okuyan Anlı, "Yine çiçekler ve güzel dilekler gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir mesaj geldi." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

Anlı'ya Bahçeli'den gelen tebrik mesajında, "Sayın Müge Anlı, Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeniyle ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı. Mesajı sesli okuyan Anlı, Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini belirtti.

Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf
OYNAT 01:38
Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf
Hac sırasında kaybolan babalarını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran acılı ailenin hikayesi yürekleri dağlarken, Müge Anlı "Hiç değilse ölüsüne ulaştık" diyerek ilginç bir gafa imza attı.

Müge Anlı'ya çıkan çifti polis götürdü
OYNAT 02:13
Müge Anlı'ya çıkan çifti polis götürdü
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün ilginç anlar yaşandı. Programda çocuklarını sattıklarını itiraf eden çift, stüdyoyu basan polisler tarafından apar topar götürüldü.


Abone Ol Google News
Av yasağı bitti

Av yasağı bitti

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
​Alevler en az 30 dükkanı sardı

​Alevler en az 30 dükkanı sardı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın.
Türkiyenin desteğini bekliyoruz

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

​Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu.
Geride 'enkaz' kaldı

Geride 'enkaz' kaldı

Yeni Şafak, Taliban'ın tam denetimine geçen havalimanında.
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

Engin Özkoç'a yeni suçlama.
CHP'nin küfürbaz başkanı

CHP'nin küfürbaz başkanı

​Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika 68 küfür saydırdı.

Suriye'den de çıkacaklar

Suriye'den de çıkacaklar

​ABD medyası: Türkiye'nin konumunu güçlendirecek.
Ankesör’de ağ genişliyor

Ankesör’de ağ genişliyor

​FETÖ'cülerin HTS kayıtlarında farklı hatlar tespit edildi.
Katliama bile bile göz yumdular

Katliama bile bile göz yumdular

​ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu.

Afganistan'dan çekilme sonrası ​Biden'dan açıklama.

​31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​81 ilin valiliğine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp okullarındaki diploma töreninde konuştu.
Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.