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Hayat Muhabire hakaret etmekten yargılanan Emre Kınaya ceza verilmedi
AKTÜEL

Muhabire hakaret etmekten yargılanan Emre Kınay'a ceza verilmedi

Cihangir'de mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen muhabir Mustafa Ağdağ'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Emre Kınay ve mekanda oturan müşteri Baha Toygar hakkında karar çıktı. Mahkeme, sözlerinin kışkırtma sonucunda tepki niteliğinde olması nedeniyle Emre Kınay'a ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Diğer sanık hakkında ise verilen bin 470 TL adli para cezasının açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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Haber Merkezi DHA
Muhabire hakaret etmekten yargılanan Emre Kınaya ceza verilmedi
Emre Kınay


İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emre Kınay ile Baha Toygar katılmadı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Emre Kınay yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanarak "hakaret" suçundan cezalandırılmasını, diğer sanık Baha Toygar için haksız tahrik olarak nitelendirilebilecek eyleme rastlanmadığı belirtilerek "Hakaret" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Haksız tahrik uygulanmasın

Şikayetçi Mustafa Ağdağ'ın avukatları, haksız tahrik hükümleri uygulanmadan sanıkların cezalandırılmasını istedi.

İtibar suikastı yapılmıştır

Mütalaaya katıldıklarını belirten sanık Emre Kınay'ın avukatı ise "Bir itibar suikastı yapılmıştır. Maksatlı haber yapılmaya çalışılmıştır. Yaşanan nezaketsiz, kaba ve nahoş bir harekettir. Ancak karşılıklıdır. Bir olay yaratılmaya çalışılmıştır. Haber alma hakkı için güncel haber olmalıdır. Üstelik etik değerler de çiğnenmiştir. Lehe hükümler uygulansın, haksız tahrik indirimi değil, ceza verilmesin" diye konuştu. Diğer sanık Baha Toygar'ın avukatı da müvekkilinin kimseyle muhatap olmadan olay yerinden ayrıldığını iddia ederek beraatini talep etti.

Kınay'a ceza verilmedi

Mahkeme, sözlerinin özellikle kışkırtma neticesi gerçekleşen haksız bir fille tepki niteliğinde olması nedeniyle Emre Kınay'a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanık Baha Toygar ise "Hakaret" suçunu işlediği sübuta erdiği gerekçesiyle bin 740 TL adli para cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Kadıköy'den adayı olan Emre Kınay, 'Saat 00.00'ı geçti neden hala mekandasınız' sorusu karşısında çılgına döndü. Kınay önce yasakları çiğnemediğini savundu ardından da muhabire 'Geri zekalı mısın sen?' diyerek hakaretler savurdu.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emre Kınay'ın şikayetçi Mustafa Ağdağ'a yönelik "geri zekalı mısınız", diğer şüpheli Baha Toygar'ın ise hakaret içerikli söylemi nedeniyle kamuya açık olan caddede sövme suretiyle alenen hakaret ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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