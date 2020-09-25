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Muhallebi tarifi: Püf noktalarıyla muhallebi nasıl yapılır?

Muhallebi tarifi: Püf noktalarıyla muhallebi nasıl yapılır?

Sütlü tatlı denilince aklımıza ilk gelenlerden muhallebi, şüphesiz küçükten büyüğe herkesin beğenisini kazanmış eşsiz bir lezzet. Yapılışı oldukça pratik, hafif ve lezzetli olan muhallebi, sevdiklerinize en güzel ikram olabilir. Muhallebi nasıl yapılır? İşte muhallebi tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhallebi
Muhallebi

Aşağıda sizlere verdiğimiz adımları uygulayarak tam kıvamında lezzetli bir muhallebi hazırlayabilirsiniz. Tatlı tarifi olan muhallebi için tarifime buyurun...

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Muhallebi malzemeleri.

Muhallebi Tarifi

Malzemeler:

5 Çorba Kaşığı Tepeleme Toz Şeker

3 Çorba Kaşığı Tepeleme Mısır Nişastası

2 Çorba Kaşığı Tepeleme Un

1 Paket Vanilya

1 Litre Süt

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

Muhallebinin yapılışı.

Muhallebinin Yapılışı

Şekeri tencereye alın.

Nişastayı tencereye alın.

Unu tencereye alın.

Vanilyayı ekleyin.

Sütü karıştırarak ekleyin. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Yağı ekleyin ve karıştırarak soğutun.

Servis bardaklarına alın ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

Muhallebinin yapılışı.

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Muhallebi kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan muhallebi tatlısı 10 dakikada pişer 2 saat dinlenir.

Muhallebinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan muhallebinin kalorisi 98.

Muhallebi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Muhallebi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 12 lira.

Muhallebinin yapılışı.

Muhallebinin yapılışı.

Muhallebinin yapılışı.
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