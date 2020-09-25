Muhallebi tarifi: Püf noktalarıyla muhallebi nasıl yapılır? Muhallebi tarifi: Püf noktalarıyla muhallebi nasıl yapılır? Sütlü tatlı denilince aklımıza ilk gelenlerden muhallebi, şüphesiz küçükten büyüğe herkesin beğenisini kazanmış eşsiz bir lezzet. Yapılışı oldukça pratik, hafif ve lezzetli olan muhallebi, sevdiklerinize en güzel ikram olabilir. Muhallebi nasıl yapılır? İşte muhallebi tarifi...

Haber Merkezi 25 Eylül 2020, 15:29 Yeni Şafak