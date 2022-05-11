Hayat Mukaddime çevirilerine yeni bölüm
KÜLTÜR SANAT

Mukaddime çevirilerine yeni bölüm

İbn Haldun’un kaleme aldığı “Mukaddime”nin çevrilmeyen bir bölümü ortaya çıkarıldı. İbn Haldun ve Mukaddime uzmanı Faslı Prof. Abdüsselam Şeddadi’nin Mukaddime’nin el yazma nüshaları üzerinde çalışırken karşılaştığı bölüm, İbn Haldun’un gelecekle ilgili öngörülerini ortaya koyuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mukaddime çevirilerine yeni bölüm
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İbn Haldun’un kaleme aldığı “Mukaddime”nin çevrilmeyen bir bölümü ortaya çıkarıldı. İbn Haldun ve Mukaddime uzmanı Faslı Prof. Abdüsselam Şeddadi’nin Mukaddime’nin el yazma nüshaları üzerinde çalışırken karşılaştığı bölüm, İbn Haldun’un gelecekle ilgili öngörülerini ortaya koyuyor.

Eksik bölüm, Arapça ve Türkçe çevirisi yapılan Mukaddime’lerde yer almıyor. “Umranın Dünyanın Bir Parçasından Öbürüne Yer Değiştirmesi” başlıklı bölümde Haldun’un bazı Avrupa ve Türk milletlerinin gelişmesi hakkındaki görüşleri yer alıyor.

Cemal Aydın
Cemal Aydın

O görüşlerden Türklerle ilgili olan kısım şöyle: “Bütün bu bölgelerdeki devletler, umranlarının zayıflaması yüzünden, eski güç ve kudretlerinin açık ve net bir şekilde çöktüğünü gördüler. Kuzey ülkelerine gelince, bazı Frenk ve Türk milletlerinde olduğu gibi, onların umranlarının geliştiğini ve devletlerinin de güçlü olduğunu öğrendik.”

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Ortaya çıkan bölüme ilişkin açıklamada bulunan Cemal Aydın, Timaş Yayınları’ndan çıkan Mukaddime’yi “Mukaddime/Evrensel Tarihe ve Toplum Bilimlerine Giriş” adıyla yeniden tercüme ettiğini ve söz konusu bölümün de kendi yaptığı çeviride yer aldığını belirterek, Türkçe ve diğer çevirilerde yer almayan bu çarpıcı bölümü Abdüsselam Şeddadi’nin araştırmalarına borçlu olduğumuzu söyledi.

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