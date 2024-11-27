Murat Ülker: Çiftçi Konate İbrahima nasıl mutlu oldu?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker sosyal medya hesabından 'Çiftçi Konate İbrahima nasıl mutlu oldu?' başlıklı yazı yayımladı. Yazının tamamı şöyle:

"Sürdürülebilir tarım, sadece bugün için değil, yarınlar için de önemli bir sorumluluk.

pladis’in, dünyanın en büyük kakao üreticilerinden biri olan Fildişi Sahili’nde hayata geçirdiği toplu dönüşüm projeleri, globalde de sürdürülebilirlik ve toplumsal faydaya olan bağlılığımızı güçlü bir şekilde gösteriyor.

Çiftçi Konate İbrahima sadece bir örnek, o ve onun gibi pek çok üretici, Earthworm Foundation ve diğer ortaklarımızın desteğiyle tarımsal ormancılık ve rejeneratif tarım uygulamalarını benimseyerek daha verimli tarlalar ve daha güçlü topluluklar inşa ediyor. Bu çabalar sadece kakao çiftliklerinin sağlığını değil, aynı zamanda yerel gıda güvenliğini de iyileştiriyor.

Sürdürülebilirlik stratejilerimizi tüm değer zincirimizde, yerel ve global operasyonlarımızda hayata geçirerek, çiftçilerimizin refahını artırmaya, doğaya katkıda bulunmaya ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Salman Amin’e, pladis Global ekibimize ve Earthworm Foundation’a bu önemli yolculukta ilham veren çalışmaları için teşekkür ederim!"







