Murat Ülker sordu: İnanç, fikir, ideoloji farklı mıdır?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, yeni yazısında Daniel J. Flynn'in Intellectual Morons: How Ideology Makes Smart People Fall for Stupid Ideas” (Entelektüel moronlar: Niye zeki insanlar aptalca fikirlerin arkasına düşerler) kitabını okurlarına aktardı.

Bu hafta kitabımızın adı Intellectual Morons: How Ideology Makes Smart People Fall for Stupid Ideas” (Entelektüel moronlar: Niye zeki insanlar aptalca fikirlerin arkasına düşerler). 2004 yılından, yazarı Daniel J. Flynn, kitaptaki görüşleri onu Amerika’nın ünlü muhafazakar dergisi The American Spectator’ın önemli yazarlarından biri haline getirmiş. Şu anda yazılarını okumak için ayrıca ücret ödemek zorundasınız. Amerikan seçimleri yaklaşırken muhafazakar ve dindar Amerikalıların yani Trump’ı destekleyenlerin ne düşündüğünü öğrenmek açısından Flynn’ı okumak önemli diyorlar.