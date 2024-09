Murat Ülker 'Çocuklarınızın sahipleneceği bir iş için 8 soru' kaleme aldı: İşletmeniz geleceğin normaline hazır mı?

Future Normal – 8 Questions to Create Business Your Children Will Be Proud Of yani Geleceğin Normali – (Çocuklarınızın Gurur Duyacağı Bir İş Yaratmak İçin 8 Soru(*), iş dünyasında amaca yönelik, anlamlı yaşamı hedefleyen liderler için bir rehber niteliğinde olan kitapta, işinizi sadece kar amacı gütmenin ötesinde topluma ve çevreye olumlu katkılar sağlayacak bir şekle nasıl dönüştürebileceğinizi sorduğu 8 soru etrafında şekillenen bir keşif yazısı okuyacağız.