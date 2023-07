Murat Ülker kaleme aldı: Bütün sanatçılar takdir ister ya sanat danışmanları?

Tebşir. Minyatür Mozaik. Bizans Sanatı. 13-14. Yüzyıl, Victoria and Albert Museum

Tebşir. Minyatür Mozaik. Bizans Sanatı. 13-14. Yüzyıl, Victoria and Albert Museum

Bronz Kap: Çin Eseri (Chou Sülalesi) M.Ö. 12-13. Yüzyıl, Smithsonian Institution ve Freer Gallery of Art.Washington D. C.

Bronz Kap: Çin Eseri (Chou Sülalesi) M.Ö. 12-13. Yüzyıl, Smithsonian Institution ve Freer Gallery of Art.Washington D. C.

Bu nedenle sanat kısmen zamanın bir eseridir; yani etki sadece sanatın malı değil, biraz tarihin, biraz dinin ve biraz da belli bir devrin ürünüdür. Sanat bütün bunlardan ayrıldığında ise ortada sadece biçim ve renk elemanları kalır. Sanatçının hatta hepimizdeki sanat ruhunu örneklerle anlatmaya götüren psikolojik sebepler ise her ne kadar fizyoloji yoluyla – elbisemize lüzumsuz düğmeler dikmek, çorapla kravat veya şapkayla paltolarımızı birbirine uygun seçmek gibi -aydınlatılabilir olsa da yine de karanlıktır, diye açıklamalarına devam eden yazara göre her sanat eserinde bir çeşit örnek varsa da her örnek mutlaka bir sanat eseri değildir. Örneğin; Yeşil mermerden olan Çin atını (sol taraf) yapan sanatçı çok güçlük çekmeden atı daha gerçeğe uygun yapabilirdi fakat atın anatomisiyle ilgilenmeyen sanatçı atı büklüm büklüm bir kütle örneği olarak düşündürmüştür ve dolayısıyla boynun çevrilmesi, yelenin bukleleri, kalça ve bacak kıvrımları örneği gerçekten bir hayli uzaklaştırmıştır. Bundan çıkan şey ise; pek ata benzemese de ve pek çok kişi eseri aslanla karıştırsa da yine de Çin sanatının en büyük devrine ait çok etkili bir sanat eseri olduğu yönündedir. Buna karşın Henri Matisse’nin eseri için de aslında aynı kural geçerlidir. Ancak onu ilgilendiren ne modelin canlılığı ne de sahnenin mimari özelliğidir, ama tüm bunlar ona bir örnek düşündürmüştür.