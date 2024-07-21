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Hayat

Murat Ülker 'Sanatseverlere müjde' diyerek duyurdu: Muazzam bir koleksiyon keşfettim

GOYA (Gez, oturma yerinde artık) ilkesinden hareketle farklı konu başlıkları altındaki deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bu defa sanatçı Ahmet Güneştekin'in atölyesini goyaladı.

Pınar Görgü
09:48 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, GOYA (Gez, oturma yerinde artık) ilkesine dayanarak farklı konu başlıkları altındaki deneyimlerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Murat Ülker bu kez, Sultangazi'deki sanat goyasını okurlarıyla paylaştı.


Keşif

Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

Sultangazi’de sanat goyası yaptım. Bakın neler keşfettim.


Ahmet Güneştekin’in muazzam atölyesini goyaladım ve içinde kendi el emeği, göz nuru ile seramikten ahşaptan ve karışık teknik ile yoğurulmuş birçok özgün sanat eseri ve kim bilir kaç asırlık muazzam bir kapı koleksiyonu keşfettim.


Anadolu’nun artık ulaşılmaz olan bu tarihi kapıları sanatçının yorumu ile canlanmış, Anadolu efsanelerini anlatıyor bize.


Ahmet Güneştekin yeni bir sergiye hazırlanıyor. İstanbul’da Ocak 2025'ten itibaren görülebilecek sergi, Anadolu kültürlerinin asırlık mirası olan kapıların efsanelerimizle harmanlanmasından doğan eserlerin yanında, önceki sergilerde örneklerini gördüğümüz kolektif hafızamıza dair büyük boyutlu eser ve enstalasyonlardan oluşuyor. Gördüklerimden ve anlatılanlardan fevkalade etkilendim.


Feshane’yi kaplayacak bu sergiyi sabırsızlıkla bekliyor olacağım.

Bildiğiniz gibi Ahmet’in Venedik projesi tek başına imrenilecek bir başarı olacak. Palazzo Gradenigo Güneştekin Art Refinery Venice 2026'da açılacak. Bir dostu olarak ben iftihar ediyorum.



#Murat Ülker
#Yıldız Holding
#kültür sanat
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