Hayat Müslüman Alimler Dayanışma Derneğinden Türk halkına taziye
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Müslüman Alimler Dayanışma Derneği'nden Türk halkına taziye

Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği (UMAD), İdlib'de Esed rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırıda şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlib'de şehit düşen askerlerin cenazeleri bugün toprağa verildi.
İdlib'de şehit düşen askerlerin cenazeleri bugün toprağa verildi.

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), tarafından İdlib'de şehit düşen askerler için Türk halkına taziye dileğinde bulunuldu.

İdlib şehitlerimiz için taziye

"Devletimizin ve halkımızın uzun yıllardan beri kardeşlik hukukunun gereği olarak acı çeken komşu Suriye halkına kucak açtığı ve onlara her türlü maddi ve manevi desteği verdiği tüm dünyanın malumudur. Ülkemizin barış ve istikrara yönelik tüm çabalarına rağmen maalesef halen sınırımızda kan akmakta ve acılar devam etmektedir. Bu kez dar bir yere sıkıştırılmış milyonlarca masum insanı katliamdan korumak ve onların kendi ülkelerinde yaşamasını temin etmek için alınan uluslararası kararlar çerçevesinde İdlib kentine insani yardım götüren kahraman askerlerimize ve sağlık personeline karşı gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gâzilerimize âcil şifalar diliyor, tüm milletimize derin taziyelerimizi sunuyoruz.

Dinimizin en temel ilkelerinden biri de canın korunmasıdır. Bizler İslâm âlimlerinin sesi olarak, devletimizin başlattığı böylesi yüce ve onurlu bir girişimi akamete uğratmaya çalışanları Allah'a havale ediyor, onlardan muntakîm ve cebbâr sıfatları ile intikam almasını niyaz ediyoruz. Değil İslâm alimi olmak insanım diyen bir kişinin bile tepkisiz kalamayacağı bir zulmü kendi halkına reva gören bir yönetimin tüm dünya tarafından telin edilmesi ve aleyhlerinde gerekenlerin yapılması en doğal beklentimizdir. Bu çerçevede hem ülkemizdeki hem de dünyadaki tüm devletleri ve sivil toplum kuruluşlarını bu zulme karşı durmaya çağırıyoruz.

Peygamber ocağı olan ordumuz bizlere sadece Osmanların, Fâtihlerin, Kânûnîlerin değil aynı zamanda Edebâlîlerin, Molla Fenârîlerin, Molla Gürânîlerin, Akşemseddinlerin, İsmâil Hakkı Bursevîlerin ve Mehmed Akiflerin emanetidir. Bizler ulema cemiyetinin mensupları olarak bu emanete kurtuluş savaşında sahip çıktık bugün de sahip olmaya devam edeceğiz. Gerektiğinde hepimizin birer Mehmetcik olduğunu buradan haykırmak istiyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun ve gözleri arkada kalmasın."

Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği (UMAD)

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