Muş'ta yeniden inşa edilen tarihi Murat Paşa Camisi ibadete açıldı

Murat Paşa Mahallesi'nde 1823'te Osmanlı mimarisiyle yaptırılan ve 1940'lı yıllarda yıkılan tarihi caminin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. Aslına uygun olarak inşa edilen tarihi cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı, yıllar sonra ilk cuma namazı kılındı.





Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, camilerin şehirler için önemli yapılar olduğunu söyledi. Murat Paşa Camisi'ni uzun süre sonra yeniden ibadete açtıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:





"Caminin toplumdaki rolü çok önemlidir. Bu tür yapılar şehirlere kimlik katıyor. Kentimizde bulunan ve dokunmayı bekleyen eserlerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışacağız. Açılışını yaptığımız camilerimizin yanı sıra bugün de güzel bir caminin açılışını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçenlere devletim, milletim ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Allah böylesine güzel mekanları insanımızın hizmetine açmayı hepimize nasip etsin."





Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ise "2017'de yapılan kazılar neticesinde eserin temel kalıntıları ortaya çıkarılmıştı. Tescil işlemleri yapıldı ve meşakkatli bir süreden sonra nihayet camimizi açmış bulunmaktayız. Camimizin yıkık cami olarak anılmasından üzüntü duyuyorduk." dedi.





İl Müftüsü İbrahim Yavuz da İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından duaların edildiği törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.











