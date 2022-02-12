​Mustafa Cambaz anısına çeşme

15 Temmuz’da FETÖ’cü kalkışmaya karşı koyarken şehit düşen Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz’ın adı doğup büyüdüğü Gümülcine Menetler köyünün komşusu Kozlukebir’deki çeşmeye verildi. Kardeş Bursa Osmangazi Belediyesi ile Kozlukebir Belediyesi’nin ortaklaşa yaptırdığı çeşme bölgedeki ilk Türkçe isimli eser oldu.

Şehit Mustafa Canbaz

BATI TRAKYA’NIN GURURU

Şehit Cambaz’ın Batı Trakya’nın gururu olduğunu söyleyen Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, “Biz bu çeşmeyi Osmangazi Belediyesiyle yaptırdık. Daha önce 2014 yılında başlamış bir çeşme projemiz vardı. Ancak devam edememiştik. Bir yıl önce yarım kalan çeşmeyi köşeden aldık daha dikkat çekecek bir merkeze yapmaya karar verdik” dedi.

ŞEHİDİMİZİN ADI AKLIMIZA GELDİ

Çeşmeye isim düşündüklerinde akıllarına hemen Türkiye’deki çeşme ve camileri kayıt altına alan Cambaz’ın geldiğini söyleyen Ahmet, “Komşu köyümüzde yetiştiği için Mustafa Cambaz ve ailesini tanıyorduk. Çeşme için isim düşündüğümüzde hemen 15 Temmuz’da kahramanca şehit olan Mustafa ağabey aklımıza geldi. Hem Mustafa ağabeyin hatırasını yaşatmak için hem de bize yaşattığı bu gururu paylaşmak için çeşmeye adını verdik.” ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Ahmet

BÖLGEDEKİ İLK TÜRKÇE İSİMLİ ESER

Bölgedeki ilk Türkçe isimli eserin Mustafa Cambaz’ın çeşmesi olduğuna dikkat çeken Ahmet şunlar söyledi: “Bu çeşmenin bizim için anlamı çok büyük. İlk defa Türkçe isimli bir eser bırakıyoruz. Köylüler için çok büyük anı oldu. Türkiye’den sırf burası için geliyorlar. Su içip şehidimize dua ediyorlar. Çeşmenin önünde fotoğraf çekiniyorlar. Amacımız daha nice Türk kahramanlarının isimlerini bölgemizde yaşatmak.”

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