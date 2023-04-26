Müziğimiz dünyanın radarına girecek

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu’nun üç yılda bir düzenlediği Dünya Koro Müziği Sempozyumu dün başladı. Korolar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 30 Nisan’a kadar 11 ayrı mekânda 44 konser verecek. Sempozyumda Türkiye, Venezuela, Singapur, ABD, Almanya ve Malezyalı sanatçıların bestelediği altı eser dünya prömiyeri yapacak. Programa 150’yi aşkın sergi, atölye ve etkinlik eşlik edecek. Düzenlenecek “Dayanışma Oturumları”nda depremden etkilenen vatandaşlarımız, müzik öğretmenleri ve korolar ağırlanacak. Sempozyum öncesi buluştuğumuz altı Türk korosunun şefi, beraber şarkı söylemenin önemini ve etkinlikten beklentilerini anlattı.

KORO GELENEĞİMİZ KENDİMİZE HAS

Dünya Koro Müziği Sempozyumu direktörü & Devlet Çoksesli Korosu

- Şef Burak Onur Erdem

Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu etkinliği İstanbul’da ağırlamak kendi kültürümüzü tanıtmak adına önemli. Türkiye’nin kendine has koro geleneğini dünyayla paylaşmanın tam zamanı. Bu tarz organizasyonlarla hem Türkiye’deki koro kültürünü tanıtmayı, hem de müziğimizle tüm dünyaya ilham olmayı amaçlıyoruz.

A Capella Boğaziçi

- Şef Recep Gül

Türkiye ve dünyanın karşı karşıya olduğu oldukça önemli sorunlar var. Bu sorunların; birlik içinde, birbirimizi dinleyerek ve uyum içinde olursak üstesinden gelebileceğimizi anlatmak istiyoruz. Sempozyumla İstanbul ve Türkiye’nin koro müziği dünyanın radarına girecek ve bir ilgi merkezi haline gelecek.

İYİLİĞİ ÇOKSESLİLİKLE YAYACAĞIZ

Boğaziçi Jazz Korosu

- Şef Masis Aram Gözbek

Türkiye’nin her köşesine iyiliği götürmeye, birbirimize iyilik elimizi uzatmaya her zamankinden çok ihtiyacımız var. Etkinlikle umutlar güçlenecek, yeniden birlikte olabilmenin heyecanı hepimize iyi gelecek. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, Türkiye koro müziği için daha güçlü ve kalıcı adımlar atmak için deneyim ve ilham depolamalıyız.

Sirene

- Şef Volkan Akkoç

Buluşma hepimize çok iyi gelecek, bilgilerimizi tazeleyecek ve yeni şeyler öğretecek. Sınırları müzikle yumuşattığımız bir buluşma olacak. Tınılarımızın ulaştığı insanlara dünyadaki sınırların bir önemi olmadığını, hep birlikte ne kadar güzel olduğumuz hissini geçirmek temennim.

ŞARKILARLA KÖPRÜ KURULACAK

Nilüfer Çoksesli Korosu

- Şef Zeynep Göknur Yıldız

Bu topraklarda koro olarak 100 yılı aşkındır devam eden çoksesli müzik geleneğimizi ve kültürümüzü en iyi şekilde paylaşmak istiyoruz. Dünya koro müziği ailesiyle, yepyeni ufuklar keşfedip, kültürel bağlarımızı güçlendirecek, şarkılar söyleyerek kalıcı köprüler kuracağız.

Jazzberry Tunes

- Şef Yiğit Deniz

Son yıllarda yurtdışından bakanların Türkiye’yi Ortadoğu’ya sıkışmış bir kültür olarak görmelerine karşılık, ülkemizin kültürel anlamda ne kadar çeşitli olduğunu anlatmak istiyoruz. Çoksesli müzik Cumhuriyet devrimleriyle yüzyıldır birlikte üretip paylaştığımız bir şey. Umuyorum sempozyum, birlikte olduğumuzda başaracağımız şeylerin hatırlatıcısı olur.











