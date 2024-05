Müzik hayatımın bir parçası oldu

Bir Fado ailesinde büyümüş, bu da onun müzik ve müzisyenlerle iç içe büyümesine ve bu hayatı çok doğal bir şekilde yaşamasına yardımcı olmuş. Sara Correia Grande Noite do Fado’yu kazandığında sadece 13 yaşındaydı ve kısa süre sonra şehrin en efsanevi Fado evlerinden biri olan Casa de Linhares’e şarkı söylemeye başladı. Orada Celeste Rodrigues, Jorge Fernando ve Maria da Nazaré gibi efsanevi Fado şarkıcılarıyla birlikte sahneye çıktı. Son albümü Liberdade’yi geçtiğimiz günlerde yayınlayan sanatçı ile İstanbul konseri öncesinde sorularımızı sorduk.

13 yaşındayken bir yarışmayı kazanıp müzik yapmaya başlamak nasıl bir duyguydu? Fado’ya nasıl aşık oldunuz? Fado söylemek istediğimi her zaman biliyordum. Ailem her zaman Fado ile iç içeydi. Teyzem bir fado şarkıcısıydı, annem, büyükannem ve büyükbabam da fado evlerinin müdavimleriydi. Fado okuluna giden bendim, orada bana yolumu bulmamda yardımcı oldular ve temel bilgileri öğrettiler. Büyük Fado Gecesi’ni kazandığımda dışarı çıktım ve “Bunu hayatım yapmak istiyorum” dedim. Bu şimdiye kadar verdiğim en iyi karardı. Ailenizde sizden başka müzisyen var mı? Genellikle fadoyu annemin karnında duyduğumu söylerim. Teyzem Joana bir fado şarkıcısıydı ve müzik her zaman hayatımın ve ruhumun bir parçası oldu.