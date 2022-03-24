Nadir görülen “kulak”

Tunceli’de yaşayan ve doğadaki frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen “absolut kulak (mutlak kulak)” yeteneğine sahip 15 yaşındaki Hüseyin Ege Güler, usta bir piyanist olmak için haftada 40 saat eğitim alıyor.
Tunceli’de yaşayan ve doğadaki frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen “absolut kulak (mutlak kulak)” yeteneğine sahip 15 yaşındaki Hüseyin Ege Güler, usta bir piyanist olmak için haftada 40 saat eğitim alıyor. Geçmiş yıllarda babasının çaldığı enstrümanlara ilgi duyarak müzikle tanışan Güler, zamanla ailesinin desteğiyle org, bağlama, gitar, bongo ve piyano gibi birçok enstrümanı çalmayı öğrendi. Piyano çalmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Güler, “Apsolut kulak olduğumu bana öğretmenlerim söyledi. Bunu duyunca da çok şaşırdım ve ilk defa kendimi özel hissettim” dedi.