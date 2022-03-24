Nadir görülen “kulak”

Tunceli’de yaşayan ve doğadaki frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen “absolut kulak (mutlak kulak)” yeteneğine sahip 15 yaşındaki Hüseyin Ege Güler, usta bir piyanist olmak için haftada 40 saat eğitim alıyor. Geçmiş yıllarda babasının çaldığı enstrümanlara ilgi duyarak müzikle tanışan Güler, zamanla ailesinin desteğiyle org, bağlama, gitar, bongo ve piyano gibi birçok enstrümanı çalmayı öğrendi. Piyano çalmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Güler, “Apsolut kulak olduğumu bana öğretmenlerim söyledi. Bunu duyunca da çok şaşırdım ve ilk defa kendimi özel hissettim” dedi.

OYNAT 00:22 'Kusursuz kulak' Fazıl Say'la buluştu Muş'un Ağartı köyünde yaşayan Bager Çalışcı absolut kulak olarak da bilinen duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip. Doğuştan görme engelli Çalışcı, müzik öğretmenin de desteğiyle, köyünde verdiği konser sonrası sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Çağdaş Eğitim Vakfı Sanat aracılığıyla Fazıl Say ile buluştu. Fazıl Say o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde Bager ile birlikte 'Katibim' parçasını çalan Say, 'Piyano eğitimi uzun bir yoldur, 10-15 yıl, merdivenlerden çıka çıka. Bager bu yolu katedecektir, yeteneğine inancımız sonsuz, çok emek ve çok çalışma ile. En iyi hocalar ile ilerlemesi için ben de yol göstericisi olacağım' şeklinde paylaşımda bulundu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



