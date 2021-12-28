Hayat NASA işe 24 ilahiyatçı aldı İnsanların uzaylılara nasıl tepki vereceğini öğrenmek amaçlanıyor
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NASA işe 24 ilahiyatçı aldı: İnsanların uzaylılara nasıl tepki vereceğini öğrenmek amaçlanıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 24 ilahiyatçı görevlendirdiğini açıkladı. NASA, İlahiyatçıların işe alınmasıyla, uzaylıların varlığının açıklanması durumunda insanların nasıl tepki verebileceğini öğrenmeyi amaçladıklarını aktardı. Kurum, bundan önceki yıllarda da benzer çalışmalarda bulunmuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NASA ilahiyatçı mı atayacak?
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WebTekno'da yer alan habere göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanların diğer gezegenlerde akıllı yaşamın var olduğu haberlerine nasıl tepki vereceğini anlamaya yönelik Teolojik Araştırma Merkezi ilahiyatçılarına danışmada bulundu. İnsanlığın tepkisini öğrenmek isteyen NASA’nın projesine yardım etmek üzere 24 ilahiyatçı görevlendirildi.

  • Henüz yeni başlayan proje hakkında tek paylaşılan detay, proje için görevlendirilen ilahiyatçılar arasında yer alan Dr. Andrew Davison tarafından sunuldu. Davison, teoloji ve astrobiyolojinin 150 yıldır popüler bir konu olduğunu açıkladı. Ayrıca 2022 yılında çıkacak ‘Astrobiyoloji ve Hristiyan Doktrini’ kitabında son projeye de yer vereceğini ifade etti. Davison, buradaki en önemli sorunun Mesih’in birçok birden çok olduğu fikrine nasıl cevap verileceği olduğunu söyledi.

"İNSANLAR REHBERLİK İÇİN DİNLERİNİN GELENEKLERİNE DÖNECEK"

Bunun yanı sıra Davison’ın henüz çıkmayan kitabı, dünya dışı varlıklar bulunması durumunda “çok sayıda insanın rehberlik için dinlerinin geleneklerine döneceğini” ve bunun “insan yaşamının konumu ve onuru için” ne anlama geldiğini bildiğini de ifade ediyor. Son olarak Davison, “Yabancı yaşamın tespiti on yıl içinde veya yalnızca gelecek yüzyıllarda gelebilir veya hiç gelmeyebilir, ancak gelirse ve nerede olursa olsun, sonuçları önceden düşünmek faydalı olacaktır.” ifadelerine yer veriyor.

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DİNE BAĞLILIĞI DÜŞÜK KİŞİLERİN UZAYLILARA İNANMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

  • Bu, NASA’nın teologlarla yaptığı ilk çalışma değil. 2017 yılında yapılan farklı bir çalışma, dindarlık ile dünya dışı zekaya olan inanç arasındaki bağları göstermişti. Buna göre anlam bulma konusunda güçlü isteğe sahip olan ancak belirli bir dine bağlılığı düşük olan kişilerin,uzaylıların var olduğuna inanma olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştu.

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