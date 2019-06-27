Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Nesli tükenme tehdidi altındaki ceylanlar korumaya alınarak kurtarıldı
AKTÜEL

Nesli tükenme tehdidi altındaki ceylanlar korumaya alınarak kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine adını veren, nesli tükenme tehdidi altındaki Asya ceylanlarının 23 olan sayısı, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde korumaya alındığı 1977'den bu yana 1150'ye yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde koruma altına alınan ceylanlardan bazıları.
Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde koruma altına alınan ceylanlardan bazıları.

Dünyada belli bölgelerde yaşayan, 'gazella subgutturosa' türü olan Asya ceylanlarının Türkiye'de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor. Kentte türkülere konu olan, Ceylanpınar ilçesine adını veren Asya ceylanları, doğal ortamlarının bozulması ve neslinin tükenme tehdidi altında olması nedeniyle 1977'de Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

Mümkün olduğunca ceylanları insanlardan uzak tutuyorlar

Koruma görevi 1982 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'ne devredildi. Korumaya alındığı yıllarda 10 erkek ve 13 dişi olmak üzere toplam 23 olan ceylanların sayısının, bu yılki doğumların ardından 1150'yi bulması bekleniyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Birim Şefi Bora Sarıçam, ceylanları doğal özelliklerini kaybetmemeleri için insanlardan mümkün olduğunca uzakta tuttuklarını söyledi.

Bora Sarıçam, vahşi hayvanların zarar vermemesi için etrafı kafes tel ile çevrilmiş doğal alanlarda yaşayan ceylanlara, zaman zaman yem desteği de sağlandığını belirtti. Sarıçam, ceylanların ilgili birimlerinden talep edilmesi durumunda yetiştiricilere ve hayvanseverlere belirli fiyat üzerinden satışının yapıldığını söyledi.

2019 doğum sezonunda yaklaşık 400 yavru beklendiğini dile getiren Bora Sarıçam, satış dönemi olan ağustos- kasım aylarında yetiştirici ve hayvanseverlere belirlenen fiyat üzerinden satış yapılacağını dile getirdi.

Ezhel'e uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi
HAYAT
Ezhel'e uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Televizyon karşısında oturmak oturarak çalışmaktan riskli
HAYAT
Televizyon karşısında oturmak oturarak çalışmaktan riskli

Kötü görünümlü duvarları çizimleriyle renklendiriyor
HAYAT
Kötü görünümlü duvarları çizimleriyle renklendiriyor


Osmanlı reddetmiştiAraplar kabul edecek mi?

Osmanlı reddetmişti
Araplar kabul edecek mi?

İsrail, ABD eliyle Filistin'i ilhak etmenin peşinde.
Meclise geliyor

Meclis'e geliyor

Kasadaki ​40 milyar TL bütçeye aktarılacak.
Vicdansız yakalandı

Vicdansız yakalandı

​Yolda yürürken ağacı kıran şüpheli gözaltında.
Yağışlar serinletecek

Yağışlar serinletecek

​Meteoroloji'den yurt geneli için son dakika uyarısı.
Kritik ismin <br>cezası belli oldu

Kritik ismin
cezası belli oldu

​Eski YARSAV Başkan Yardımcısına FETÖ'den ceza.
Türkiye F-35<br>pazarı değil ortağı

Türkiye F-35
pazarı değil ortağı

Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'da.
Jetler takip etti

Jetler takip etti

​Hindistan yolcu uçağı acil iniş yaptı.
Demokratları suçladı

Demokratları suçladı

​ABD-Meksika sınırında 11 aylık bebek ve babası boğularak hayatını kaybetmişti.

Türkiye'de de bunun adımını atacağız

Türkiye'de de bunun adımını atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora verildi.
Kilogramı 250 avro

Kilogramı 250 avro

​Köylüler 'kara elmas'ın talebine yetişemiyor.
Sele kapıldığı<br> anın görüntüsü

Sele kapıldığı
anın görüntüsü

Araklı'da yaşanan felakette yeni görüntü ortaya çıktı.
Merkel korkuttu

Merkel korkuttu

​Cumhurbaşkanı Steinmeier'in açıklaması sırasında tekrar titredi.
Bin dönüm yer hazır

Bin dönüm yer hazır

​Volkswagen'in dev yatırım kararı heyecanlandırdı.
5 Aralık'ta<br> başlayacak

5 Aralık'ta
başlayacak

​Paketler tek tip ve tek renk olacak.
Savaştan<br>bir tweet uzaklıkta

Savaştan
bir tweet uzaklıkta

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için adaylar, vaatlerini sıraladı.
Tazminatsız kovulacak

Tazminatsız kovulacak

​Yargıtay'dan kasa açıklarına yönelik emsal karar.
MEB'den LGS adaylarına 'tercih robotu' hizmeti
Gündem

MEB'den LGS adaylarına 'tercih robotu' hizmeti

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırlandı. Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyor.
Biri LGS şampiyonu üçüzlerin buruk sevinci
Gündem

Biri LGS şampiyonu üçüzlerin buruk sevinci

Adana'da 14 yaşındaki üçüz kardeşlerden Cemre Zorlukol girdiği LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olurken, kardeşi Umutcan yüzde 3, diğer kardeşi Sude ise yüzde 6'lık dilimde yer aldı. Kreşten bu yana aynı sınıflarda öğrenim gören, hobileri bile aynı olan üçüz kardeşler, bundan sonraki eğitim hayatında ayrılacakları için sevinçlerinin buruk olduğunu söyledi.
MSP ile öğrenci alacak özel okullar! MSP ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi açıklandı
Gündem

MSP ile öğrenci alacak özel okullar! MSP ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi açıklandı

Türkiye Özel Okullar Derneği, "2019-2020 öğretim yılı" için hazırlık ya da 9. sınıfa Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkezi Sistem Sınavı Puanı (MSP) ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimini ve isimlerini açıkladı. Özel okullar bugün 17.00'de taban puanlarını ve kayıt esaslarını içeren kılavuzlarını web sitelerinde ilan edecek ve 26 Haziran itibarıyla ön kayıtlara başlayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.