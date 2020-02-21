Niğde'de ilk: Kapalı yöntemle mide ülser onarımı ameliyatı yapıldı

Karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye getirilen D.Y., Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Mete Genç tarafından tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerde mide delinmesi teşhisi konulan D.Y.'ye ilk kez kapalı yöntemle mide ülser onarım ameliyatı gerçekleştirildi.

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Uzman Dr. Mete Genç, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Niğde'de ilk kez kapalı yöntemle mide ön duvarında ülsere bağlı oluşan delik onarıldı. Hastamız sonrasında sorunsuz olarak iyileşti ve taburcu oldu. Normalde ülsere bağlı mide delinmesi vakalarını daha ileri yaşta görmemize rağmen son zamanlarda genç yaşta daha sık görmeye başladık. Sebebi asitli içeceklerin aşırı miktarda tüketilmesidir. Hastamızda da günde 2,5 litreyi bulan asitli içecek tüketimi mevcuttu."

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Mide delinmesi olduğu tespit edildi

Anne M.Y., oğlunun sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Çocuğumu rahatsızlığı sırasında acil servise getirdik. Acil serviste yapılan tahlil ve acil tomografi sayesinde mide delinmesi olduğunu tespit ettiler. Çocuğum yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Allah devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" diye konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın da yeni başladıkları ameliyatlarda gösterdikleri başarıya dikkat çekerken, hastayı sağlığına kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.