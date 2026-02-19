Noel'e hoşgörü Ramazan'a itiraz

Türkiye genelinde okullarda Ramazan ayı kapsamında düzenlenen etkinlikler ve yapılan süslemeler bazı sendikaların tepkisini çekti. Milli Eğitim Bakanlığının “Maarifin Kalbinde Ramazan” başlığıyla illere gönderdiği yazı kapsamında birçok ilde okul ve sınıflar Ramazan temasıyla süslendi, öğrencilerin manevi atmosferi yaşayabileceği etkinlikler hayata geçirildi. Öğretmenler, etkinliklerle birlikte öğrencilerde ayrı bir heyecan oluştuğunu belirterek, bu süreçte çocukların iyiliği ve paylaşmayı daha güçlü şekilde benimsediklerini ifade etti.

DİN DEVLETİNDE BİLE YAPILMAZMIŞ

Bu etkinlikler bazı çevreleri rahatsız etti. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, okullardaki Ramazan etkinliklerini anayasaya, Milli Eğitim Temel Kanunu’na, eğitim bilimine ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bulduklarını belirterek, uygulamanın “bir din devletinde bile örneğine az rastlanacak türden” olduğunu söyledi ve üyelerinin etkinliklere katılmayacağını ifade etti. Eğitim Sen’den yapılan açıklamada ise “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında yapılan görevlendirmelerin hukuka aykırı olduğu” savunularak sendika üyeleri yasal haklarını kullanmaya davet edildi.

RAMAZAN TARTIŞMA KONUSU OLMAMALI

Sol sendikaların bu tavrına Eğitim Bir-Sen tepki gösterdi. Eğitim Bir-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mükremin Köse, “İnanç özgürlüğü anayasal bir haktır. Bu hakkın eğitim ortamında kültürel ve pedagojik çerçevede ele alınmasına karşı çıkmak, özgürlükçü bir tutum değil; aksine yasakçı bir anlayıştır” dedi. Köse ayrıca, “Mevzuat ve anayasa vurgusu yaparak Ramazan ayı etkinliklerini tartışma konusu haline getirmek, toplumun kahir ekseriyetinin hassasiyetlerini yok saymaktır” ifadelerini kullandı. Köse, yılbaşı ve Noel kutlamaları söz konusu olduğunda farklı bir tutum sergilendiğini savunarak, “Söz konusu yılbaşı ve Noel kutlamaları olunca ‘herkesin kendi kültürel değerlerini özgürce yaşaması gerektiğine inanıyoruz’ diyenler, Ramazan ayı söz konusu olduğunda ‘din devletinde bile görülmeyecek uygulamalar’ diyerek soluğu mahkeme salonlarında alıyor” şeklinde konuştu. Eğitim Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Kaya ise karşıt görüşlü sendikaların çifte standart uyguladığını belirterek, şunları söyledi: “Yılbaşı, Cadılar Bayramı ve Noel etkinliklerini ‘evrensel kültür’ adı altında savunan çevreler, konu Ramazan ayı olduğunda laiklik yaygarası koparıyor” dedi. Kaya, “Okullarda Ramazan sevincinin yaşatılmasına karşı çıkmak, pedagojiyi bahane ederek inanca mesafe koymaktır.”







