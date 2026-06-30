Öğrencilerden Bernarda Alba’nın Evi

İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında düzenlenen Üniversiteler Arası Tiyatro Buluşmaları’nda, Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencileri, Federico Garcia Lorca’nın klasik eseri ‘Bernarda Alba’nın Evi’ni DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluşturdu. Yönetmenliğini Ahmet Bülent Acar’ın üstlendiği oyun, Lorca’nın baskı, otorite, özgürlük ve kadınların toplum içindeki konumunu ele alıyor. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencilerinin dönem çalışması olarak hazırladığı oyunda, 16 kişilik oyuncu kadrosu görev aldı.