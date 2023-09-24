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Hayat

Okullarda grip sezonu açıldı

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar arasında üst solunum yolu enfeksiyonları da arttı. Özellikle ilkokula giden çocuklara işaret eden Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Koray Hacıoğlu, “Evde okula giden birisi varsa, virüs ister istemez okuldan eve taşınıyor.

Saliha Engin
04:00 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar arasında üst solunum yolu enfeksiyonları da arttı. Özellikle ilkokula giden çocuklara işaret eden Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Koray Hacıoğlu, “Evde okula giden birisi varsa, virüs ister istemez okuldan eve taşınıyor. Burada daha çok el hijyenine önem verilmesi önemli oluyor” dedi. Hacıoğlu, çocuklar arasında öksürük, hapşırık, hırıltılı solunum, yüksek ateş gibi şikayetlerin yoğun olarak görüldüğünü söyledi. Üst solunum yolu enfeksiyonları kapalı sınıf ortamlarında daha hızlı yayılıyor. Sınıf ortamının sık sık havalandırılmasını tavsiye eden Hacıoğlu, sınıf hijyenine dikkat etmenin önemine vurgu yaptı. Havaların soğumaya başladığını da hatırlatan Hacıoğlu, mevsimsel geçişlerde hastalıkların arttığını ifade ederek, ana okulu ve ilkokula giden çocuklarda sağlıklı beslenmenin önem kazandığını söyledi.

Koray Hacıoğlu



#Okul
#Sağlık
#Grip
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