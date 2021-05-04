Ömer Döngeloğlu vefatının yıl dönümünde anıldı​

Ömer Döngeloğlu hoca, vefatının yıl dönümünde düzenlenen program ile anıldı. Program, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi. Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen anma ve vefa programına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul Milletvekili Harun Karaca, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, ÖNDER Genel Sekreteri Abdullah Ceylan, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, Ömer Döngeloğlu Anadolu İHL Müdürü Fatih Alp, İlahiyatçı Yazar Bilal Şenel, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı katıldı.
Katılımcılar hatıralarını paylaştı
- Programın moderatörlüğünü yapan BİHADER Başkanı Enes Abdurrahman HİBE, Ömer Hocanın hasbi bir kişiliğe sahip olduğunu, ansızın vefatıyla herkesi üzdüğünü, öte yandan adının ise Başakşehir'de bir İmam Hatip Lisesine verildiğini belirtti. Ömer Döngeloğlu Hocanın isminin verildiği Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar merhum Ömer Döngeloğlu'nun şahsiyetini ve onunla ilgili hatıralarını dinleyicilerle paylaştılar. Katılımcılar Ömer Hocanın samimi ve mütevazı bir kişiliğe sahip oluğunu, yorulmak bilmeyen bir enerji ile Hz. Muhammed (s.a.v.)'i anlatmak için koşuşturduğunu ifade ettiler. Programın sonunda Başakşehir İmam Hatip Okullarının öğrenci ve velileri tarafından okunan 1281 hatmi şerifin duası yapıldı.