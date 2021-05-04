Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Ömer Döngeloğlu vefatının yıl dönümünde anıldı
AKTÜEL

Ömer Döngeloğlu vefatının yıl dönümünde anıldı​

Merhum Ömer Döngeloğlu hoca vefatının sene-i devriyesinde pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen bir programla anıldı. Programın moderatörlüğünü yapan BİHADER Başkanı Enes Abdurrahman Hibe, Ömer Hocanın hasbi bir kişiliğe sahip olduğunu, ansızın vefatıyla herkesi üzdüğünü, öte yandan adının ise Başakşehir'de bir İmam Hatip Lisesi'ne verildiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Döngeloğlu vefatının yıl dönümünde anıldı​
Ömer Döngeloğlu

Ömer Döngeloğlu hoca, vefatının yıl dönümünde düzenlenen program ile anıldı. Program, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi. Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen anma ve vefa programına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul Milletvekili Harun Karaca, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, ÖNDER Genel Sekreteri Abdullah Ceylan, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, Ömer Döngeloğlu Anadolu İHL Müdürü Fatih Alp, İlahiyatçı Yazar Bilal Şenel, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı katıldı.

Katılımcılar hatıralarını paylaştı

  • Programın moderatörlüğünü yapan BİHADER Başkanı Enes Abdurrahman HİBE, Ömer Hocanın hasbi bir kişiliğe sahip olduğunu, ansızın vefatıyla herkesi üzdüğünü, öte yandan adının ise Başakşehir'de bir İmam Hatip Lisesine verildiğini belirtti. Ömer Döngeloğlu Hocanın isminin verildiği Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar merhum Ömer Döngeloğlu'nun şahsiyetini ve onunla ilgili hatıralarını dinleyicilerle paylaştılar. Katılımcılar Ömer Hocanın samimi ve mütevazı bir kişiliğe sahip oluğunu, yorulmak bilmeyen bir enerji ile Hz. Muhammed (s.a.v.)'i anlatmak için koşuşturduğunu ifade ettiler. Programın sonunda Başakşehir İmam Hatip Okullarının öğrenci ve velileri tarafından okunan 1281 hatmi şerifin duası yapıldı.
Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.