OpenAI Pentagon'la anlaştı ChatGPT boykotu başladı: Kullanıcılar aboneliklerini birer birer iptal ediyor

Pentagon-OpenAI anlaşmasına tepki gösteren birçok kullanıcı, ChatGPT aboneliklerini iptal ederek anlaşmayı reddeden Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'a geçiş yaptıklarını duyurdu.
ChatGPT, artık tamamen ABD ordusunun emrinde. Her ay yüzlerce lira ödeyerek kullandığınız uygulamanın başındaki isim Sam Altman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pentagon ile anlaşma imzaladıklarını duyurarak, yapay zeka modellerinin Pentagon'un ağına yerleştirileceğini ifade etti.
ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin Bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya varmasının ardından çok sayıda kullanıcı, duruma tepki göstererek anlaşmayı kabul etmeyen Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'a abone oldu.
OpenAI'ın yapay zeka modeli ChatGPT'ye aboneliklerini iptal eden birçok kullanıcı, Claude'a abone olduklarına ilişkin ekran görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry de bu kullanıcıların arasında yer aldı. Perry'nin Claude paylaşımı, 3 milyon görüntülemeye ulaştı.
Claude'a destek veren ABD'de yaşayan Hollandalı tarihçi ve yazar Rutger Bregman da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Anthropic, kesinlikle kahramanca bir duruş sergiledi. Haydi bugün hepimiz Claude'a geçelim. Sadece en iyi yapay zeka modeli olduğu için değil (ki Pentagon bu modeli kitlesel gözetleme ve katil dronlar için kullanamayacak) aynı zamanda sadece 'iyi adamlar' oldukları için." değerlendirmesinde bulundu.