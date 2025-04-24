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Oscar’dan yapay zekaya yeşil ışık

Oscar’dan yapay zekaya yeşil ışık

Kültür Sanat Servisi
04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Oscar Ödülleri’nin 98. töreni 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Oscar Ödülleri’nin 98. töreni 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Oscar ödüllerini seçen Akademinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibarıyla geçerli olacak yeni ödül kuralları paylaşıldı. Buna göre, yaratıcı sürecinde yapay zeka kullanılan yapımlar da belirli koşulları sağlamaları halinde Oscar için yarışabilecek. Öte yandan, jüri üyeleri, kazanacak filmleri seçerken “filmin üretiminde insanın ne derece rol aldığını” dikkate alacak. Bu yıl 97’ncisi düzenlenen Oscar ödül töreninde “En İyi Sinematografi” ve “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini alan “The Brutalist” filmi, yapay zeka kullanımı nedeniyle tepki toplamıştı.

Kurallar arasında ayrıca jüri üyelerinin, final turunda oy kullanma hakkına sahip olabilmeleri için tüm kategorilerde aday olan filmleri izlemesi zorunlu kılındı. Uygulamanın nasıl denetleneceği henüz açıklanmadı. Bu paylaşımdan sonra bugüne kadar yapılan seçimlerin gelişi güzel yapıldığına yönelik tepkiler oluştu. Öte yandan En İyi Uluslararası Film kategorisinde artık mülteci ya da sığınmacı statüsündeki film yapımcılarının, yerleştikleri ülkeler tarafından temsil edilmesi mümkün olacak.


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