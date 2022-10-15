Hayat Oscarı takıntı yapmamalı
SİNEMA

'Oscar’ı takıntı yapmamalı'

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, Oscar ödülleri konusundaki tartışmaları değerlendirdi. Kaplanoğlu Oscar’ın takıntı haline getirilmemesi gerektiğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oscar’ı takıntı yapmamalı
Semih Kaplanoğlu

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, Oscar ödülleri konusundaki tartışmaları değerlendirdi. Oscar Akademi üyelerinin tercihlerinin hikayesinden prodüksiyonuna kadar ticari nitelik taşıması, uluslararası bir tema olması gibi belli formülleri içermesi gerektiğini ifade eden Kaplanoğlu, Eurovision şarkı yarışmasını örnek olarak gösterdi ve Oscar’ın da takıntı haline getirilmemesi gerektiğini belirtti. Kaplanoğlu’nun geçtiğimiz yıl Türkiye’nin Oscar adayı olan filmi Bağlılık Hasan son 5 film arasına girememişti. Film, bu hafta sonu İspanya’da vizyona girdi.

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