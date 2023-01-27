Osmanlı'da basılan ilk kitap 'Vankulu Lugatı' Küçükçekmece'de sergileniyor

2. Mahmut’un inşa ettirdiği Rami Kışlası İstanbul’un işgalinde Fransızlar tarafından karargah olarak kullanıldığını belirten Prof. Dr. Yüksel Çelik, “Fransızların kışlaya verdikleri en büyük zarar, cephanelik olarak kullandıkları Kışla Camii ile yakınındaki hamamı 28 Haziran 1919 akşamı bir yangın sonucunda kül etmeleri olmuştur” diyor ve ekliyor: “Osmanlı arşiv belgelerinden öğrendiğimiz kadarıyla Kışla Camii’nin geçmişindeki en hazin hikâye, Fransızların minaresine haç asmaları ve yaklaşık beş yıl asılı kalmış olmasıdır.” Çelik, Cumhuriyet’ten sonra ise kışlanın iki kez yıkılma tehlikesiyle yüz yüze kaldığını belirtiyor.