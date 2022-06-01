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Özel hastanede sınır kalktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşmasını bütün branşlar için genişletti. Hastalara hizmette sınırı kaldıran düzenlemeyle vatandaşların tüm branşlarda tetkik, tahlil ve tedaviyi alması sağlanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özel hastanede sınır kalktı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelere bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartını getirdi. 27 Mayıs’ta yayımlanan “Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verildi.

  • Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK’nin yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarda vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek.

Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek.

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