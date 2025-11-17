Pakistan'da kızamık ve çocuk felci aşı kampanyası: 57 milyondan fazla çocuğu kapsıyor

Pakistan'da artan kızamık, kızamıkçık ve çocuk felci vakalarına karşı 57 milyondan fazla çocuğa yönelik ülke genelinde aşı kampanyası başlatıldı.

Pakistan Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son yıllarda artan kızamık, kızamıkçık ve çocuk felci vakalarına karşı mücadele hız kazandı.

Bu kapsamda ülke genelinde başlatılan ve 29 Kasım'a kadar sürecek kampanyada, 34,5 milyon kızamık veya kızamıkçık, 23,3 milyon çocuk felci aşısı uygulanacak.

Pakistan'da son 3 yılda 131 binden fazla kızamık ve Ocak 2025'ten beri 30 çocuk felci vakası kaydedilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Pakistan ve Afganistan, "potansiyel ölümcül bir virüs" kabul edilen çocuk felcinin durdurulamadığı iki ülke olarak gösteriliyor.



