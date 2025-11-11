Su çiçeği yetişkinleri vuruyor

Çocukluk çağında sıkça görülen su çiçeği, her yıl binlerce yetişkini de etkiliyor. Yetişkinlerde görülen su çiçeği enfeksiyonunun çocuklara kıyasla daha ağır seyrettiğini belirten Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Çiçek, 20 yaş üstü bireylerde görülen su çiçeği enfeksiyonunun zatürre, karaciğer iltihabı ve beyin tutulumu gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini söyledi. Çiçek, yetişkin hastaların zamanında sağlık kuruluşuna başvurması hayati önem taşıdığını anlattı.

GRİP İLE KARIŞTIRMAYIN

Hastalığın ilk belirtilerinin ateş, üşüme, titreme ve öksürük gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını andıran belirtilerle başladığını söyleyen Çiçek, “Daha sonra özellikle gövdede başlayan, ciltle aynı seviyede ya da kabarık şekilde görülen lezyonlar hızla içi su dolu kabarcıklara dönüşüyor. Bu kabarcıklar zamanla kabuklanarak dökülüyor. Hastalık ortalama 7-10 gün sürüyor” dedi.

TEMASI KESMEK ŞART

Şu çiçeği virüsünün öksürük, hapşırık ve döküntülü lezyonlarla doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye geçebildiğini vurgulayan Çiçek, “Hasta olan bireylerin diğer insanlarla teması kesmesi gerekir. Tüm kabuklar dökülene kadar bulaştırıcılık devam eder” diye konuştu.

TIRNAKLARI KESEREK BULAŞI AZALTABİLİRSİNİZ

Su çiçeği teşhisinin döküntüden PCR, kültür veya kandan serolojik testlerle de konulabildiğini dile getiren Çiçek şöyle konuştu: “Kaşıntının kontrol altına alınması için lokal merhemler veya sistemik tedaviler uyguluyoruz. Hastaların tırnaklarını kısa kesmeleri ve lezyonlara temas etmemeleri enfeksiyon riskini azaltıyor. Hastalığa karşı en etkili yöntem aşı olurken, aşılanma hem hastalığın bulaşması hem de ağır seyretmesini engelleyebiliyor.”











