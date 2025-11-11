Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Su çiçeği yetişkinleri vuruyor

Su çiçeği yetişkinleri vuruyor

04:0011/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yeliz Çiçek
Yeliz Çiçek

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Çiçek, çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen su çiçeğinin yetişkinlerde çok daha ağır seyrettiğini belirterek, “Hastalık sadece cilt döküntüleriyle sınırlı kalmıyor. Yetişkinlerde zatürre, karaciğer iltihabı ve beyin tutulumuna yol açıyor ” dedi.

Çocukluk çağında sıkça görülen su çiçeği, her yıl binlerce yetişkini de etkiliyor. Yetişkinlerde görülen su çiçeği enfeksiyonunun çocuklara kıyasla daha ağır seyrettiğini belirten Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Çiçek, 20 yaş üstü bireylerde görülen su çiçeği enfeksiyonunun zatürre, karaciğer iltihabı ve beyin tutulumu gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini söyledi. Çiçek, yetişkin hastaların zamanında sağlık kuruluşuna başvurması hayati önem taşıdığını anlattı.

GRİP İLE KARIŞTIRMAYIN

Hastalığın ilk belirtilerinin ateş, üşüme, titreme ve öksürük gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını andıran belirtilerle başladığını söyleyen Çiçek, “Daha sonra özellikle gövdede başlayan, ciltle aynı seviyede ya da kabarık şekilde görülen lezyonlar hızla içi su dolu kabarcıklara dönüşüyor. Bu kabarcıklar zamanla kabuklanarak dökülüyor. Hastalık ortalama 7-10 gün sürüyor” dedi.

TEMASI KESMEK ŞART

Şu çiçeği virüsünün öksürük, hapşırık ve döküntülü lezyonlarla doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye geçebildiğini vurgulayan Çiçek, “Hasta olan bireylerin diğer insanlarla teması kesmesi gerekir. Tüm kabuklar dökülene kadar bulaştırıcılık devam eder” diye konuştu.

TIRNAKLARI KESEREK BULAŞI AZALTABİLİRSİNİZ

Su çiçeği teşhisinin döküntüden PCR, kültür veya kandan serolojik testlerle de konulabildiğini dile getiren Çiçek şöyle konuştu: “Kaşıntının kontrol altına alınması için lokal merhemler veya sistemik tedaviler uyguluyoruz. Hastaların tırnaklarını kısa kesmeleri ve lezyonlara temas etmemeleri enfeksiyon riskini azaltıyor. Hastalığa karşı en etkili yöntem aşı olurken, aşılanma hem hastalığın bulaşması hem de ağır seyretmesini engelleyebiliyor.”




#enfeksiyon
#sağlık
#toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM 2026 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, DGS, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu? Adaylar merakla bekliyor