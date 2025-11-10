Kornea nakliyle görme yetisini yeniden kazandı

"Türkiye'de 2 bin 700 kişi kornea bekliyor"





Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Evren Kemer de korneanın gözün en ön kısmında yer alan, ışığı ilk kıran ve görme keskinliğini en çok etkileyen şeffaf tabaka olduğunu belirtti.

Bu sistemin içindeki her türlü ışığın geçişini engelleyen durumun, hastada görmenin azalmasına neden olduğuna işaret eden Kemer, "Kornea hastalıkları, gözün en ön tabakasında şeffaf olan dokunun bulanıklaştığı ve ışığın yeterince gözün içerisine giremediği durumlardır. Gözünün içindeki diğer yapılar normal olduğunda biz korneayı değiştirip, ışığın tekrar gözün içerisine girmesini sağlayabiliyoruz, bu duruma da kornea nakli diyoruz." diye konuştu.







