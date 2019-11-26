Payitaht Abdülhamid dizisinin başarılı oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu dünya evine girdi

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'teki "Emanuel Karasu" rolüyle ekranlara gelen dizi ve tiyatro oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu'ndan mutlu bir haber geldi.

Başarılı oyuncu önceki akşam Üsküdar iskelesinden demir alan Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen sade bir tören ile dünya evine girdi. Peyzaj mimarı Şeyma Devecioğlu ile hayatını birleştiren Türkoğlu'nun nikahını Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mete Yapıcı kıydı.

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ve eşi Şeyma Devecioğlu

Baştan Türkoğlu'nun kardeşi Nadide Sultan, Sevda Türküsev ve Onur Şan olmak üzere bu mutlu günlerinde sevenleri çifti yalnız bırakmadı.

Ali Nuri Türkoğlu kimdir?

21 Kasım 1974 doğumlu olan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu kariyerine 1983 yılında yayınlanan Kuruntu Ailesi dizisinde canlandırdığı Veysel rolü ile başladı. Fenomen haline gelen dizi Mahallenin Muhtarları'nda da boy gösteren oyuncu ardından Hemşerim dizisinde Melih karakteriyle seyircilerin karşısına çıktı. Kariyerinde yükselişe geçen oyuncu kısa sürede Sıcak Saatler, Eyvah Kızım Büyüdü ve Çifte Bela dizilerinde kendine yer buldu. Ardından Koçum Benim dizisinde Ali Rıza karakterini canlandırmaya başlayan oyuncu 2003 yılında Aşk Olsun dizisiyle karşımıza çıktı. Haziran Gecesi, İyi ki Varsın, Vazgeç Gönlüm ve Firar gibi dizilerde boy gösteren oyuncunun ilk sinema filmi ise 2015 tarihli Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı oldu. Türkoğlu filmde Gölge karakterini seslendirdi.

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