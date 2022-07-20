Petshop esaretine son: Kedi ve köpeklerin vitrine koyularak satışı yasaklandı

Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 14 Temmuz 2022’den itibaren petshoplarda kedi ve köpeklerin vitrine koyularak satışı yasaklandı. Satışlar internet üzerinden ve kataloglardan yapılacak. Satıcı, hayvanı doğal ortamından sahibine teslim edecek. Kurallara uymayan işletmelere, hayvan başına 2 bin 43 lira para cezası uygulanacak.

HAYVANLAR SÜS EŞYASI DEĞİL

Çıkan yasa ile birlikte Cana Değer Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Özcan, “Bu yasanın yürürlüğe girmesi çok önemli bir gelişme. Küçük kafeslerde biblo gibi sergilenen hayvanlar bir eşya değil, candır. Gerçekten çok güzel bir adım oldu” dedi. Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe ise, “Hayvanların o koşullarda yaşaması bizim vicdanımızı sızlatıyordu. Artık sahiplerine petshoplardan değil üretim yerlerinden teslim edilecek” dedi.

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Yedikule Hayvan Barınağı Kurucusu Meral Olcay ise “Bu barınak, 2001 yılında kuruldu ve buradaki hayvanların yüzde sekseni petshoplarda satılan cins köpekler. İnsanlar, petshoplardan para verip kedi köpek almak yerine, buradaki canların hayatlarına dokunabilir.” şeklinde konuştu.