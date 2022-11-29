Hayat Prof Dr Muhammed Emin Akkoyunlu kovid sonrası görülen salgına dikkat çekti Maske kuralına uymaya devam etmeliyiz
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Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu kovid sonrası görülen salgına dikkat çekti: Maske kuralına uymaya devam etmeliyiz

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Kovid-19 salgınından sonra dünyada görülen farklı tipte virüs salgınlarına dikkat çekerek tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti. Akkoyunlu, "Dünyada Kuzey Avrupa, Amerika , Çin ve Asya bölgesinde şu anda hazırlanan raporlarda salgının var olduğunu biliyoruz. 3 farklı virüs tarafından oluşuyor" dedi.

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Emre Ün Yeni Şafak
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu kovid sonrası görülen salgına dikkat çekti: Maske kuralına uymaya devam etmeliyiz
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu

Dünyada Kovid-19 sonrası farklı virüslerin oluşturduğu salgınlar devam ediyor. Rino, RSV ve İnfluenza virüsünün yayılım gösterdiğini belirten Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, maske ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Akkoyunlu salgına ilişkin detayları Yeni Şafak'a anlattı.

'KOVİD GİBİ BİR TABLO BEKLEMİYORUZ'

Salgına dikkat çeken Akkoyunlu, "Bir buçuk aydır süren grip salgını var. Tekrarlayan enfeksiyonlara sebep oluyor. Aktif olarak vücutta devam ediyor. Dünyada Kuzey Avrupa, Amerika , Çin ve Asya bölgesinde şu anda hazırlanan raporlarda salgının var olduğunu biliyoruz. 3 farklı virüs tarafından oluşuyor. Bunlar Rino, RSV ve İnfluenza. Bunların 3'ü ayrı olarak ya da 2'si beraber olarak insan vücudunda yer alabilir. Ancak bir bileşen olarak insan vücudunda bulunur algısı doğru değil. Ülkemizde son 1 haftada covid hastaları artış göstermeye başladı. Tabii bu covid salgının başlarında olduğu gibi bir tablo ile karşılacağız demek değil. Açıkcası zaten böyle bir şey beklemiyoruz. Burada yapmamız gereken en önemli unsur maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmek. Maske bizler için büyük bir nimet. Bunu gerçekten salgın dönemlerinde kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

'BİRBİRLERİNE ÇOK BENZİYORLAR'

Rino, RSV ve İnfluenza virüslerinin belirtilerin birbirlerine benzediğini belirten Akkoyunlu, "Aslında ayırt etmek pek mümkün değil. Çünkü her biri birbirine çok benziyor. Ancak hastalarda yaptığımız incelemeler neticesinde şunu söyleyebiliriz; Rino, üst solunum yolu yani burun ve geniz akıntılarına, RSV öksürük, balgam ve göğüs ağrılarına, İnfluenza ise tipik grip belirtilerini sebep oluyor" dedi.

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