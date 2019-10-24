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Resimler canlandı

Fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin, ünlü ressamların Bursa resimlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırdı. Bir resmin hazırlığının 2-3 ay sürdüğünü aktaran Çetin, “Bazen mevsimin gelmesini, kar yağmasını, bazen de uygun ışığı bekledik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Neslihan Sağır Çetin
Neslihan Sağır Çetin

Ünlü ressamların Bursa resimlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırarak fotoğraf çeken Neslihan Sağır Çetin, projesini yurt dışına taşımayı hedefliyor. Fotoğraf sanatçısı Çetin, Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Fransız ressam Jean Leon Gerome'nin "Prayer at The Sultans Tomb", İngiliz ressam John Frederick Lewis'in "Entrance to Tomb of Sultan Mehmet", Avusturyalı ressam Rudolf Ernst'in "The Beggar", Polonyalı ressam Stanislaw Chlebowski'nin "Turkish Lady Praying The Green Mosque" gibi daha pek çok ressamın Bursa konulu eserlerini fotoğraf karelerine yansıttı.

HER BİR RESİM İÇİN KOSTÜMLER DİKİLDİ

"Resmimekan" adlı 40 fotoğraftan oluşan projesini iki yılda tamamlayarak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergileyen Çetin, "2016 yılında Yeşil Cami'yi gezerken, Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı resmini Yeşil Cami'de yaptığını öğrendim. Daha sonra Bursa'da yapılan birkaç resimle daha karşılaştım ve bu resimlerin de fotoğraflarını çekmek istedim. Her bir resim için kostümler dikildi, hazırlıklar yapıldı" dedi.

ANTİKACILARDAN EŞYALAR TOPLADIK

Bir resmin hazırlığının 2-3 ay sürdüğünü aktaran Çetin, şöyle konuştu: "Bazen sadece kostümler değil, o resimdeki Kur'an muhafazası da dikildi, rahle gibi eşyalar marangoza yaptırıldı. Teber, silah, kilim gibi materyaller antikacılardan bulundu. Hepsinin bir araya getirilmesi uzun zaman aldı. Böylelikle resimlerin içeriğini tamamlayıp fotoğraf çekimi yaptık. Bazen mevsimin gelmesini, kar yağmasını, bazen de uygun ışığı bekledik. Güzel bir süreç oldu."

YEŞİL TÜRBE'DEN ULU CAMİİ'YE

  • Çoğunlukla Yeşil Türbe, Yeşil Cami, Muradiye Külliyesi ve Ulu Cami'de yaptığı çekimler sırasında kostümlü modellerle para karşılığında fotoğraf çektirmek isteyen turistler olduğunu ifade eden Çetin, farklı anılarla dolu iki yıl geçirdiklerini belirtti.

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