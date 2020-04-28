Resmi gazetede yayımlandı: Bal kovandan alındığı haliyle sofralara ulaştırılacak

Et ve süt ürünleriyle birlikte en çok tağşiş yapılan ürünlerin başında gelen bal hakkında, Tarım ve Orman Bakanlığı bir tebliğ yayınladı. Halk sağlığının korunması için 22 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; saf ve ham bala artık hiçbir doğal ya da yapay katkı maddesi eklenemeyecek. Bal kovandan alındığı haliyle sofralara ulaştırılacak.

İçeriği en çok değiştirilen ve tağşiş yapılan ürünlerin başında gelen bal, böylece koruma altına alındı. Tebliğ ile balın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özellikler belirlenmiş oldu.

Doğal formu bozulmayacak

19 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanarak hazırlanan tebliğ ile doğal olarak elde edilen bala, hiçbir katkı maddesi eklenemeyecek ve balın doğal formu bozulamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınladığı Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ni değerlendiren Bal Üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, bu gelişmenin sevindirici olduğunu ifade etti ve şunları söyledi: “Geçtiğimiz şubat ayında Tarım ve Orman Bakanlığı’mız bir yönetmelik yayınlayarak balı ve halkımızın sağlığını koruma altına almıştı. Fakat orada bazı konular tam çözülememişti. Yeni tebliğ ile saf ham bala hiçbir katkı maddesi eklenemeyecek. Bal kovandan alındığı haliyle sofralara ulaştırılacak. Bal üretiminde doğru olanı zaten budur. Bal insanların doğal olduğu için tüketmek istediği bir ürün. İçin de katkı maddesi olduktan sonra yapay şekerli ürünlerden bir farkı olmaz.”

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FOTOĞRAF 10 Et ve süt ürünleriyle birlikte en çok tağşiş yapılan ürünlerin başında gelen bal hakkında, Tarım ve Orman Bakanlığı bir tebliğ yayınladı. Halk sağlığının korunması için 22 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; saf ve ham bala artık hiçbir doğal ya da yapay katkı maddesi eklenemeyecek. Bal kovandan alındığı haliyle sofralara ulaştırılacak. İçeriği en çok değiştirilen ve tağşiş yapılan ürünlerin başında gelen bal, böylece koruma altına alındı. Tebliğ ile balın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özellikler belirlenmiş oldu. 19 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanarak hazırlanan tebliğ ile doğal olarak elde edilen bala, hiçbir katkı maddesi eklenemeyecek ve balın doğal formu bozulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınladığı Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ni değerlendiren Bal Üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, bu gelişmenin sevindirici olduğunu ifade etti ve şunları söyledi: “Geçtiğimiz şubat ayında Tarım ve Orman Bakanlığı’mız bir yönetmelik yayınlayarak balı ve halkımızın sağlığını koruma altına almıştı. Fakat orada bazı konular tam çözülememişti. Yeni tebliğ ile saf ham bala hiçbir katkı maddesi eklenemeyecek. Bal kovandan alındığı haliyle sofralara ulaştırılacak. Bal üretiminde doğru olanı zaten budur. Bal insanların doğal olduğu için tüketmek istediği bir ürün. İçin de katkı maddesi olduktan sonra yapay şekerli ürünlerden bir farkı olmaz.” Tebliğ ile “bal ve balımsı ürünler” yaklaşımının en azından teorik olarak ortadan kalktığını belirten Aksoy, tebliğin 5’inci maddesine dikkat çekti: “20 maddeden oluşan tebliğin 5’inci maddesi açıkça ‘Bala hiçbir katkı maddesi katılamaz.’ diyor. Yani bal artık kovandan alındığı haliyle satışa sunulacak, kıvam artırıcı, renk ve tat değiştirici katkılar eklenemeyecek. Ayrıca balın elde edildiği coğrafi bölgelerin dışında başka bir bölgeden bal ile karıştırılması da yasaklanıyor. İçerik bakımından zengin olmayan balların, endemik çeşitliliği yüksek bölgelerin balları ile karıştırılarak satıldığını duyuyoruz. Artık bu durumun da önüne geçilmiş olacak. 4’üncü maddede balların çeşitleri ve taşıması gereken nitelikler açıkça anlatılıyor. Dünyanın en kaliteli balını üreten bir ülke olarak balımızı korumak için yaptığımız bu çalışmaları doğru buluyorum. Fakat bir gerçek var ki önemli olan bu kararın uygulanabilmesi ve üreticilerin denetlenebilmesi. Eğer güçlü bir denetim süreci oluşturulmaz ise yönetmeliğin de kanunun da önemi kalmaz.” Bal sahteciliğinin sonu mu geliyor: Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre ham bala hiçbir katkı maddesi eklenemeyecek Koronavirüs salgını nedeni ile kıymeti daha da iyi anlaşılan balın üretim süreçlerinde artık hiçbir sahtecilik yapılamayacak. 22 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; saf ve ham bala artık hiçbir doğal ya da yapay katkı maddesi eklenemeyecek. Bal kovandan alındığı haliyle sofralara ulaştırılacak. Böylece 'bal ve balımsı ürünler' yaklaşımı en azından teorik olarak ortadan kalktı. BiP'te paylaş

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Balımsı ürünler yaklaşımı teorik olarak bitti

Tebliğ ile “bal ve balımsı ürünler” yaklaşımının en azından teorik olarak ortadan kalktığını belirten Aksoy, tebliğin 5’inci maddesine dikkat çekti: “20 maddeden oluşan tebliğin 5’inci maddesi açıkça ‘Bala hiçbir katkı maddesi katılamaz.’ diyor. Yani bal artık kovandan alındığı haliyle satışa sunulacak, kıvam artırıcı, renk ve tat değiştirici katkılar eklenemeyecek. Ayrıca balın elde edildiği coğrafi bölgelerin dışında başka bir bölgeden bal ile karıştırılması da yasaklanıyor. İçerik bakımından zengin olmayan balların, endemik çeşitliliği yüksek bölgelerin balları ile karıştırılarak satıldığını duyuyoruz. Artık bu durumun da önüne geçilmiş olacak. 4’üncü maddede balların çeşitleri ve taşıması gereken nitelikler açıkça anlatılıyor. Dünyanın en kaliteli balını üreten bir ülke olarak balımızı korumak için yaptığımız bu çalışmaları doğru buluyorum. Fakat bir gerçek var ki önemli olan bu kararın uygulanabilmesi ve üreticilerin denetlenebilmesi. Eğer güçlü bir denetim süreci oluşturulmaz ise yönetmeliğin de kanunun da önemi kalmaz.”

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