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Ronaldo, Film Stüdyosu kurdu

Ronaldo, Film Stüdyosu kurdu

04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

Futbol tarihinin yaşayan efsanesi Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yönetmen Matthew Vaughn ile birlikte film stüdyosu kurdu. UR•Marv isimli bağımsız bir film stüdyosu yenilikçi teknolojiyi benimseyerek geleneksel filmler üretecek. Daha şimdiden iki aksiyon filmi tamamlanmış durumda. Matthew Vaughn, “Layer Cake”, “Kick-Ass”, “X-Men: First Class” gibi yapımların yönetmeni olarak tanınıyor. Ronaldo ise medya yatırımlarıyla son yıllarda adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu ülkesinde bir medya grubuna ortak olmuştu.

UR*Marv firmasının üretimleriyle ilgili yakında açıklama yapılacağı duyuruldu.


#sinema
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