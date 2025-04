Cannes’da yarışacak filmler

Cannes Film Festivali yarışma filmleri açıklandı. Bu yıl 78. kez düzenlenecek olan festivalde Alpha (Julia Ducournau), Dossier 137 (Dominik Moll), Eddington (Ari Aster), The Eagles Of The Republic (Tarik Saleh), Fuori (Mario Martone), The History Of Sound (Oliver Hermanus), In Simple Accident (Jafar Panahi), The Mastermind (Kelly Reichardt), Nouvelle Vague (Richard Linklater), La Petite Dernière (Hafsia Herzi), The Phoenician Scheme (Wes Anderson), Renoir (Chie Hayakawa), Romeria (Carla Simón), The Secret Agent (Kleber Mendonça Filho), Sentimental Value (Joachim Trier), Sirat (Oliver Laxe), Sound Of Falling (Mascha Schilinski), Two Prosecutors (Sergei Loznitsa), The Young Mother’s Home (Jean-Pierre&Luc Dardenne) filmleri yarışacak.