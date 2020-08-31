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Rusya’da akılalmaz olay: Uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı

Rusya’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir ağacın altında uyuyan kadının ağzından yılan girince kadın ameliyatla kurtarıldı. Hastaneden yapılan açıklamada yılanın canlı olarak çıkarıldığı, kadına ise zarar vermediği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı.
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı.

Rusya’ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan’ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında uyuyakalan kadın, ağzı açık uyuyunca bir metreden uzun olan bir yılan kadının ağzından midesine indi.

Kadın uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek ailesine durumu anlattı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı.

  • Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla bir metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
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Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da bir ağacın altında uyuyan kadının ağzından yılan girince kadın ameliyatla kurtarıldı.

Görüntüler izleyenlerin içini ürpertti

Rusya’da yaşanan ilginç olayın ardından ameliyat sırasında çekilen görüntüler basına servis edildi. Uyutulan kadının boğazından yılanın kuyruk kısmından tutularak çekildiği görülürken, görüntüler ülkede bir anda en çok izlenen görüntü oldu.

  • Hastaneden yapılan açıklamada yılanın canlı olarak çıkarıldığı, kadına ise zarar vermediği belirtildi. Yılanın zehirli bir yılan olmaması nedeniyle kadının kurtulduğu, şu an için hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

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