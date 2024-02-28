Rusya’da Kur'an yakana 3.5 yıl hapis

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Volgograd kentindeki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakan Nikita Zhuravel, Rus istihbaratı tarafından gözaltına alınmıştı. Nikita Zhuravel tüm sorgularında ve cezaevinde defalarca kez pişmanlığını dile getirmiş ve özür dilemişti. Zhuravel ilk sorgusunda Ukrayna istihbaratının kendisine para teklif ettiğini ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Zhuravel Çeçenistan’ın talebi üzerine Grozni’ye nakledilmiş ve duruşmalar Grozni’de görülmüştü. Geçtiğimiz Eylül ayında da Çeçen lider Ramazan Kadirov’un oğlunun Zhuravel’i dövdüğü görüntüler yayınlanmış, Ramazan Kadirov ise oğluyla gurur duyduğunu söylemişti.