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Hayat

Rusya’da Kur'an yakana 3.5 yıl hapis

Rusya’da geçen yıl cami önünde Kur'an-ı Kerim yakan Çeçen asıllı Nikita Zhuravel'e, 3,5 yıl hapis cezası verildi.

04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:34 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Nikita Zhuravel.
Nikita Zhuravel.

Rusya’da Kur'an-ı Kerim’i yakan provokatör cezasız kalmadı. Rusya’ya bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye 800 kilometre uzaklıkta bulunan Volgograd kentindeki bir caminin önünde geçtiğimiz yıl Kur'an-ı Kerim yakan 20 yaşındaki Nikita Zhuravel Grozni’de hakim karşısında çıktı. 2023 yılının Mayıs ayında gözaltına alınmasının ardından Çeçenistan’daki hapishaneye gönderilen Zhuravel hakkında karar çıktı.

DURUŞMADA 13 İMAM YER ALDI

Nikita Zhuravel hakkında suç duyurusunda bulunan ve duruşmada yer alan 13 imam, “manevi değerlere derin zarar” verdiği gerekçesiyle yargılanan Zhuravel’e hapis cezası verilmesini istedi. Grozni Visaitovsky Bölge Mahkemesi’nde görülen duruşmada Nikita Zhuravel 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

UKRAYNA İSTİHBARATI PARA TEKLİF ETTİ

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Volgograd kentindeki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakan Nikita Zhuravel, Rus istihbaratı tarafından gözaltına alınmıştı. Nikita Zhuravel tüm sorgularında ve cezaevinde defalarca kez pişmanlığını dile getirmiş ve özür dilemişti. Zhuravel ilk sorgusunda Ukrayna istihbaratının kendisine para teklif ettiğini ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Zhuravel Çeçenistan’ın talebi üzerine Grozni’ye nakledilmiş ve duruşmalar Grozni’de görülmüştü. Geçtiğimiz Eylül ayında da Çeçen lider Ramazan Kadirov’un oğlunun Zhuravel’i dövdüğü görüntüler yayınlanmış, Ramazan Kadirov ise oğluyla gurur duyduğunu söylemişti.



#Rusya
#İslam
#Aktüel
27 dakika önce
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