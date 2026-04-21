Sadakataşı 32 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirecek

Kurban organizasyonunu bu yıl "Kurban Kardeşliği Yaşatır" çağrısıyla Gazze ve Türkiye ile birlikte 32 ülke, yüzlerce bölgede gerçekleştirecek olan Sadakataşı ekipleri derneğe emanet edilen hisseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernek kurulduğu tarihten itibaren gerçekleştirdiği kurban organizasyonlarını bu sene de 16 yılın vermiş olduğu profesyonellik ve güvenle organize edecek. Dernek ekipleri gittikleri bölgelerde çocuklara bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar hediye edecek.

Hisse bedeli 5.500 TL

Sadakataşı Kurban hisse bedelini 3 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirledi. Afrika ve Güney Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge 5.500 TL, Gazze, Irak, Bulgaristan ve Arnavutluk’un bulunduğu ikinci bölge 12.000 TL, Türkiye, Kudüs, Kıbrıs, İspanya ve Kosova’nın bulunduğu üçüncü bölge hisse bedeli 20.000 TL olarak belirlendi.

Vekalet yoluyla kurbanlarını Sadakataşı’na bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

Nerelerde kurban kesilecek?

Sadakataşı’nın ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla başlattığı kurban organizasyonu bu yıl Gazze ve Türkiye ile birlikte 32 ülkede gerçekleştirilecek.

Orta Doğu; Filistin (Gazze, Kudüs), Suriye, Mısır, Lübnan, Irak ve Yemen

Avrupa; Arnavutluk, Macaristan, Bulgaristan, Kosova ve İspanya

Afrika; Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Somali, Mali, Kenya, Nijer, Etiyopya, Sudan, Uganda ve Togo

Asya; Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Afganistan, Myanmar, Bangladeş, Tayland/Patani, Vietnam ve Kıbrıs

Geçen yıl neler yapıldı?

Dernek, 2025 yılı Kurban organizasyonunu 4 kıta 32 ülkede gerçekleştirerek, 23 bin hisse kurbanı 900 binin üzerinde kişiye ulaştırdı.

