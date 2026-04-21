Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sadakataşı 32 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirecek

10:49 21/04/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kurban organizasyonunu bu yıl ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla Gazze ve Türkiye ile birlikte 32 ülke, yüzlerce bölgede gerçekleştirecek olan Sadakataşı ekipleri derneğe emanet edilen hisseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Sadakataşı Derneği bu yıl kurban faaliyetlerini ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla başta Gazze ve Türkiye olmak üzere 32 ülkede gerçekleştirerek yüzbinlerce insana ulaşacak.

Dernek kurulduğu tarihten itibaren gerçekleştirdiği kurban organizasyonlarını bu sene de 16 yılın vermiş olduğu profesyonellik ve güvenle organize edecek. Dernek ekipleri gittikleri bölgelerde çocuklara bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar hediye edecek.

Hisse bedeli 5.500 TL

  • Sadakataşı Kurban hisse bedelini 3 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirledi. Afrika ve Güney Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge 5.500 TL, Gazze, Irak, Bulgaristan ve Arnavutluk’un bulunduğu ikinci bölge 12.000 TL, Türkiye, Kudüs, Kıbrıs, İspanya ve Kosova’nın bulunduğu üçüncü bölge hisse bedeli 20.000 TL olarak belirlendi.

Vekalet yoluyla kurbanlarını Sadakataşı’na bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

Nerelerde kurban kesilecek?

Sadakataşı’nın ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla başlattığı kurban organizasyonu bu yıl Gazze ve Türkiye ile birlikte 32 ülkede gerçekleştirilecek.

Orta Doğu; Filistin (Gazze, Kudüs), Suriye, Mısır, Lübnan, Irak ve Yemen

Avrupa; Arnavutluk, Macaristan, Bulgaristan, Kosova ve İspanya

Afrika; Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Somali, Mali, Kenya, Nijer, Etiyopya, Sudan, Uganda ve Togo

Asya; Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Afganistan, Myanmar, Bangladeş, Tayland/Patani, Vietnam ve Kıbrıs

Geçen yıl neler yapıldı?

Dernek, 2025 yılı Kurban organizasyonunu 4 kıta 32 ülkede gerçekleştirerek, 23 bin hisse kurbanı 900 binin üzerinde kişiye ulaştırdı.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Kurban hisse bağışı için, dernek genel merkezine gelerek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesapları veya online bağış olarak yapabilirsiniz. Ayrıca derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak kurban bağışınızı yapabilirsiniz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
