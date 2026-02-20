Sadakataşı’ndan Gazze’de kardeşlik iftarı

Sadakataşı, Gazze Ramazan çalışmaları kapsamında kurmuş olduğu iftar sofralarında Filistinli aileler ile bir araya geldi. İftar programına katılamayan ailelere ise dernek tarafından yemek kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

İsrail’in 7 Ekim tarihinden itibaren gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle Gazze halkı tarihin en büyük insanlık dramlarından birisini yaşıyor. Sadakataşı Derneği bölgeye, saldırıların ilk gününden itibaren yardım ulaştırmayı devam ediyor. Dernek bölgede Ramazan çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

5 bin kişiye iftar

Batı Gazze’de gerçekleştirilen iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlahilerin ve ezgilerin okunduğu iftar organizasyonunda bin kişi oruçlarını açtı. Sadakataşı’nın gönüllü ekipleri iftar programına katılamayan 4 bin kişiye ise iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Gazze iftarları Ramazan boyunca sürecek

Gazze’nin Han Yunus, Refah, Tel Elsultan ve Deyir Elbalah kentlerinde Sadakataşı gönüllü ekipleri tarafından her gün binlerce kişiye iftar yemeği ikram edilecek.

"Gazze’ye Ramazan yardımlarımız sürecek"

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada ‘‘Bölgede bulunan gönüllülerimiz aracılığıyla Ramazan ayı boyunca bölgede iftar sofraları kuracağız. Ekiplerimiz Gazze halkına düzenli olarak kumanya, zekât, fitre ve bayramlık dağıtacak. Kardeş Gazze halkına Ramazan yardımlarımız kesintisiz olarak sürecek.’’ İfadelerini kullandı.