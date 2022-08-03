Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği vakası 5'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildiğini söyledi. Koca, “Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlıkları yerinde, hiç bir sorun yok" dedi. Koca, “Ülkemiz açısından maymun çiçeği küresel anlamda bir pandemi riski taşımıyor” diye konuştu.

KOVİD İÇİN YAŞLILARI KORUMALIYIZ

Kovid-19 virüsüne ilişkin güncel bilgiler paylaşan Koca, şunları söyledi: "Omicron varyantı daha bulaşıcı ancak hastalarda hafif seyrediyor. Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız."

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Koca sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeyle ilgili de “Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık.Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek” açıklamasını yaptı.

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