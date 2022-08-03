Hayat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı Maymun çiçeği vakası 5e çıktı
AKTÜEL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği vakası 5'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildiğini söyledi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği vakası 5e çıktı
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildiğini söyledi. Koca, “Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlıkları yerinde, hiç bir sorun yok" dedi. Koca, “Ülkemiz açısından maymun çiçeği küresel anlamda bir pandemi riski taşımıyor” diye konuştu.

KOVİD İÇİN YAŞLILARI KORUMALIYIZ

Kovid-19 virüsüne ilişkin güncel bilgiler paylaşan Koca, şunları söyledi: "Omicron varyantı daha bulaşıcı ancak hastalarda hafif seyrediyor. Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız."

Koca sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeyle ilgili de “Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık.Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek” açıklamasını yaptı.

Maymun çiçeği virüsünde yeni tehlike: 21 gün boyunca temas kurmayın
HAYAT
Maymun çiçeği virüsünde yeni tehlike: 21 gün boyunca temas kurmayın

Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme: Ölüm haberleri peş peşe geliyor
FOTOĞRAF 10
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Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünden ülkeler bazında ilk ölüm haberleri de peş peşe geliyor.
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Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi.
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Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.
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Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığı, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.
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Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.
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Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından maymun çiçeği vakası kaynaklı ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
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DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.
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Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
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Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme: Ölüm haberleri peş peşe geliyor
23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınında ölüm haberleri peş peşe geliyor. Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi.
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